الهلال الأحمر: مصر تواصل إدخال المساعدات لقطاع غزة وفق جدول أولويات

قال الدكتور رامي الناظر، المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري، إن مصر تواصل إدخال المساعدات إلى قطاع غزة ونقوم بذلك وفق جدول أولويات.

وطالب خلال مؤتمر صحفي عرضته قناة "القاهرة الإخبارية"، باتخاذ كل الإجراءات ضمانا لتنفيذ المواثيق الدولية في حماية المدنيين، والطواقم الطبية.

وشدد المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، على ضرورة القيام بدوره، من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأكد دخول 84 شاحنة مساعدات إلى غزة، وجاهزية 1000 شاحنة جاهزة للدخول، لافتا إلى أنه بيتم إعلان العدد المتاح إدخاله وفقا للأحداث.