توجيه عام اللغة الإنجليزية يجتمع بالموجهين الأوائل بالإدارات التعليمية استعدادًا للعام الدراسي

يعقد توجيه عام اللغة الإنجليزية، بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، اجتماعاً موسعاً مع الموجهين الأوائل لمادة اللغة الإنجليزية بالإدارات التعليمية، استعدادًا للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٣/٢٠٢٤، وذلك برعاية أيمن موسى وكيل أول الوزارة ومدير المديرية، بإشراف ياسر أنس مدير عام التعليم العام والتجريبيات.

عقدت غالية عبد الفتاح، موجه عام اللغة الإنجليزية بالقاهرة، اجتماعًا مع الموجهين الأوائل لمادة اللغة الإنجليزية بالإدارات التعليمية، اليوم الثلاثاء، بديوان عام المديرية، وذلك لبحث الاستعدادات اللازمة للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٣/٢٠٢٤، بحضور أحمد رجب موجه أول مركزي (عام) وأمل الدبركي موجه أول مركزي (فني).

وتطرق الاجتماع إلى مناقشة الخطة الجديدة للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣، وعرض سلبيات العام الماضي وطرق حلها وفقاً لظروف كل إدارة تعليمية، ومناقشة القواعد العامة والأوراق المطلوبة للتطوع، وكيفية سد العجز وعدم ترك فصول بدون معلم، وحث المعلمين على التيسير على الطلاب وعدم إرهاق أولياء الأمور بالطلبات.

وقامت الموجه العام بإمداد الموجهين الأوائل بجميع الدفاتر المطلوبة مثل (دفتر التحضير، قوانين الندب والنقل، أرقام تليفون جميع موجهي القاهرة).

تم تكريم قيصر بستان ومدرسة المتفوقين الثانوية بنين في عين شمس، وآمال محمد من مدرسة البنك الوطني الإعدادية، لما بذلوه من جهود خلال العام الماضي. وفي نهاية الاجتماع، تم فتح باب الحوار والمناقشة مع الموجهين الأوائل والإجابة على جميع استفساراتهم.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، حيث يبدأ في 30 سبتمبر 2023 وينتهي في 8 يونيو 2024 في جميع المراحل التعليمية بالمدارس الحكومية والخاصة (عربية ولغات). تستمر الدراسة في العام الدراسي المقبل لمدة 35 أسبوعًا دراسيًا، بما في ذلك 17 أسبوعًا في الفصل الدراسي الأول و16 أسبوعًا في الفصل الدراسي الثاني. تم توحيد الخريطة الزمنية للمدارس والجامعات الأزهرية في جميع محافظات الجمهورية لتوحيد إجازات طلاب المدارس والجامعات، سواء منتصف العام أو نهاية العام. تبدأ إجازة منتصف العام الدراسي في 27 يناير 2024 وتنتهي في 8 فبراير 2024.

موعد بدء امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية 2023-2024

كما تبدأ امتحانات طلاب الثانوية العامة للعام الدراسي المقبل وفقًا للمخطط الزمني للعام الجديد 2023-2024 والمعتمد رسميًا من قبل الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم يوم السبت الموافق 15 يونيو 2024، فيما تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت 1 يونيو 2024 في كل محافظات الجمهورية.