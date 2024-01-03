الأربعاء 03 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

رياح نشطة وأمطار متفرقة.. "الأرصاد" تعلن توقعاتها لطقس غدٍ الخميس

الطقس
الطقس

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من حالة الطقس غدًا الخميس الموافق 4 يناير 2024، على أنحاء الجمهورية كافة.

وذكرت هيئة الأرصاد، في بيانها، إنَّ البلاد تشهد تغيرات جوية، خاصة ‏على مستوى القاهرة الكبرى وبعض المحافظات المختلفة، مُشيرة إلى أنَّ هناك شبورة مائية كثيفة صباح غدٍ الخميس، تتكوّن على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات ‏المائية، والمؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والتي تصل إلى حدّ الضباب على بعض المناطق المُختلفة.

وأوضحت أنَّه من المتوقع أن يكون طقس الخميس، ‏مائلًا للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئًا ‏على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا على شمال الصعيد، باردًا على باقى ‏الأنحاء‎.‎

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أنَّ هذه التغيرات تأتي نتيجة تعرّض البلاد إلى امتداد ‏لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، ممَّا يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس بشكل كبير.‏

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ولفتت في بيانها إلى وجود فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية، مثل ‏دمياط وبورسعيد ورفح وشمال سيناء، ولكن هذه الأمطار غير مؤثرة على النشطة اليومية.

أماكن الأمطار في المحافظات

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية فرصة مهيأة لسقوط أمطار متوسطة على مناطق من "الإسكندرية- البحيرة- كفرالشيخ- الدقهلية- دمياط- بورسعيد- شمال سيناء" تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري على فترات متقطعة.

وتنشط الرياح على شمال ووسط الصعيد والصحراء الغربية ومدن القناة وشمال وشرق الدلتا والقاهرة الكبرى، مع انخفاض الرؤية الأفقية في الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والدلتا والقاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء تصل لحد الضباب الكثيف على مناطق من الدلتا والقاهرة الكبرى ومدن القناة ومطروح.

وفيما يلي تفاصيل خريطة الطقس المتوقعة على المحافظات غدًا الخميس:

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