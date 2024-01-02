شبورة ضبابية وأمطار متوسطة.. "الأرصاد" تعلن خريطة الطقس خلال الـ6 أيام المُقبلة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الـ6 أيام المُقبلة، اعتبارًا من الأربعاء 3 يناير إلى الإثنين 8 يناير 2024.

وأكدت الهيئة على شبورة مائية من (4 إلى 9 صباحًا تقريبا) تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تصل لحد الضباب علي بعض المناطق.

وأوضحت هيئة الأرصاد في بيانها بشأن حالة الطقس خلال هذه الفترة، أن يسوط البلاد طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على شمال الصعيد بارد على باقى الأنحاء.

الأربعاء 3 يناير 2024

أمطار خفيف بنسبة حدوث (30% تقريبا) على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.

الخميس 4 يناير 2024

شبورة مائية من 4 إلى 9 صباحًا تقريبا) على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40% تقريبا، على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

الجمعة 5 يناير 2024

شبورة مائية من 4 الى 9 صباحًا تقريبا) على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

من السبت 6 يناير إلى الإثنين 8 يناير 2024

شبورة مائية من (4 إلى 9 صباحًا تقريبا) على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ونوّهت هيئة الأرصاد الجوية على اتخاذ كافة الإستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الأثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.