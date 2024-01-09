الثلاثاء 09 يناير 2024
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الصحة

5 علامات واضحة للجفاف أثناء التمرين لا يجب تجاهلها

آثار جانبية للتمارين
آثار جانبية للتمارين

يؤدي الجفاف إلى العديد من المضاعفات الصحية لدى الأشخاص الذين يُصابون به، خاصة أثناء التمارين والتي تتضاعف آثاره الجانبية من النوبات إلى الفشل الكلوي، وغيرها من الأمراض الخطيرة.

وهناك عدد من العلامات التي يجب على الأشخاص عدم تجاهلها عند ظهورها، والتي تستعرضها الـ"الدستور" في التقرير التالي، وفقًا لـ" hindustantimes".

أوضح "hindustantimes"، أنَّه الشعور بالعطش أو الدوار أو الإرهاق أثناء ممارسة التمارين الرياضية يمكن أن تكون هذه علامات الجفاف، ويمكن أن يعيق الجفاف الأداء ويعرض الأشخاص لخطر الأمراض المرتبطة بالحرارة.

ومن أهم العادات التي يجب أن يحرص عليها الأشخاص حتى لا يُصابون بالجفاف، هي شرب الماء طوال روتين التمرين، حيثُ يعد أمر ضروري للحفاظ على إمداد الجسم بالوقود والنشاط البدني، لذا ينصح الخبراء دائمًا بالاحتفاظ بزجاجات المياه طوال التواجد بالتمرين.

وفيما يلي أبرز علامات الجفاف:

انخفاض أداء التمارين الرياضية: إذا لاحظت انخفاضًا مفاجئًا في أدائك أو كنت تواجه صعوبة في الحفاظ على مستوى شدتك المعتاد أثناء النشاط البدني، فقد يكون ذلك علامة على الجفاف. 

الفم الجاف أو اللزج: إذا وجدت صعوبة في إنتاج اللعاب أو لاحظت إحساسًا بالجفاف في فمك أثناء النشاط البدني، فمن المهم إعادة الترطيب بشكل صحيح.

تشنجات العضلات: عندما تعاني من الجفاف، قد يضطرب توازن الإلكتروليتات في الجسم، مما يؤدي إلى اختلال توازن العضلات وزيادة خطر الإصابة بالتشنجات.

التعب المفرط: إذا كنت تعاني من التعب الشديد أو نقص الحافز لمواصلة التمرين على الرغم من الراحة الكافية، فقد يكون ذلك علامة على حاجتك إلى الترطيب.

الصداع والدوخة: يمكن أن يسبب الجفاف الصداع والشعور بالدوخة أو الدوار أثناء النشاط البدني، ويرجع ذلك إلى انخفاض حجم الدم وعدم كفاية توصيل الأكسجين والمواد المغذية إلى الدماغ.

الجفاف ممارسة التمارين علامات الجفاف أبرز علامات الجفاف الفم الجاف الفم الجاف أو اللزج تشنجات العضلات التعب المفرط الصداع والدوخة

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