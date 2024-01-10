الاحتلال يعتقل 26 فلسطينيًا فى الضفة الغربية

أعلنت هيئة شئون الأسرى الفلسطينيين أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 26 فلسطينيًا في الضفة الغربية، لترتفع حصيلة الاعتقالات إلى أكثر من 5780 منذ 7 أكتوبر، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية.

والتقى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس أبومازن، أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، في رام الله، اليوم، لبحث تطورات الأوضاع بقطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.

ووصل بلينكن، مساء الإثنين، إلى إسرائيل في محاولة لمنع توسع الحرب المتواصلة في قطاع غزة إلى المنطقة.

وأمس، قال "بلينكن" لصحيفة وول ستريت جورنال إنه يجب توحيد الضفة الغربية المحتلة وغزة تحت حكم قيادة فلسطينية.

وأكد "بلينكن" ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وأنه أمر أساسي لاستقرار المنطقة على المدى الطويل.

ويجري وزير الخارجية الأمريكي زيارة لمنطقة الشرق الأوسط، شملت تركيا والسعودية والإمارات وقطر وإسرائيل والأردن، وحاليًا رام الله، لبحث تطورات الأوضاع في المنطقة وتداعيات الحرب بغزة.