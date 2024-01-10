الأربعاء 10 يناير 2024
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"بلينكن" يصل رام الله لبحث تطورات الحرب فى غزة والضفة

بلينكن
بلينكن

وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إلى رام الله؛ لإجراء مباحثات حول التطورات في غزة والضفة، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الأربعاء.

والتقى "بلينكن"، أمس الثلاثاء، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وحكومة الحرب الإسرائيلية، في تل أبيب، حيث تعهد بلاده بدعم حق إسرائيل في منع تكرار الهجمات التي وقعت يوم 7 أكتوبر، لكنه في ذات الوقت شدد على أهمية تجنب المزيد من الأذى للمدنيين وحماية البنية التحتية المدنية في غزة.

وتأتي زيارة "بلينكن" إلى تل أبيب بعدما أجرى مزيدًا من المحادثات مع زعماء عرب، في إطار جهود دبلوماسية لمنع اتساع نطاق الحرب في غزة، حيث التقى في رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، كما أجرى محادثات في السعودية مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في مدينة العلا، بعدما زار الأردن وقطر، الأحد الماضي.

غزة الضفة رام الله بلينكن أنتوني بلينكن

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