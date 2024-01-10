الأربعاء 10 يناير 2024
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الاحتلال: سلاح الجو استهدف بنى تحتية ومقرًا عسكريًا لـ"حزب الله" جنوبى لبنان

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن سلاح الجو استهدف بني تحتية ومقرًا عسكريًا لـ"حزب الله" في منطقة كفر شوبا جنوبي لبنان، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الأربعاء.


ونشرت إسرائيل منظومات راجمات الصواريخ "إم إل آر إس" على الحدود مع لبنان.

وقال "حزب الله" إن هجومًا استهدف مقر قيادة المنطقة الشمالية التابعة للجيش الإسرائيلي في صفد، ردًا على اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" صالح العاروري في بيروت، واغتيال وسام طويل القيادي البارز في حزب الله.

وقال مصدر مطلع على عمليات حزب الله، إن هذه هي أول مرة يتم فيها استهداف صفد الواقعة على بعد 14 كيلومترا من الحدود، أثناء العمليات القتالية التي بدأت قبل 3 أشهر.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن قاعدة تعرضت لهجوم جوي، لكن من دون وقوع أضرار أو خسائر في الأرواح، بينما لم يحدد المتحدث مكان الواقعة على وجه الدقة.

وقتل أكثر من 130 مقاتلا من "حزب الله" في لبنان خلال تبادل الهجمات مع إسرائيل، في أسوأ مواجهة بين الجانبين منذ حربهما في 2006.

الاحتلال جيش الاحتلال الإحتلال الإسرائيلي حزب الله لبنان

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