الأردن يدعم دعوى جنوب إفريقيا ضد الاحتلال فى "لاهاى"

أكد رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، أن الأردن سيقوم بتقديم المرافعات القانونية في القضية التي رفعتها دولة جنوب إفريقيا لمحكمة العدل الدولية في لاهاي ضد الكيان الصهيوني بدعوى الإبادة الجماعية في غزة، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية.

وأضاف الخصاونة، في جلسة النواب اليوم، أن ما سيقدمه الأردن ليس رأيًا استشاريًا وإنما مرافعات قانونية.

وفي سياق متصل، أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، بمقتل ضابط برتبة رقيب وإصابة آخر بجروح خطرة في المعارك الدائرة وسط قطاع غزة، حسبما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية.

ووفقًا لذلك، يرتفع عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي المُعلن عنه إلى 520، منذ بدء عدوانه على القطاع المحاصر في السابع من أكتوبر الماضي، وفق بيانات إسرائيلية.

يُشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يفرض رقابةً مشددةً على نشر أعداد القتلى والمصابين، في محاولة منه لإخفاء ما يتكبّده من خسائر كبيرة.