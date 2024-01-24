الأربعاء 24 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أمطار غزيرة تجتاح الإسكندرية.. والصرف الصحي تنشر معداتها للتعامل مع مياه النوة (صور)

أمطار الإسكندرية
أمطار الإسكندرية

تعرضت محافظة الإسكندرية، لسقوط أمطار غزيرة على كافة أنحاء المدينة، بدءًا من ساعات متأخرة من مساء أمس وحتى الآن، وذلك وفق توقعات هيئة الأرصاد الجوية بحالة الطقس الجوي من سقوط أمطار غزيرة ونشاط في الرياح ضمن تداعيات نوة الغطاس.

وشهدت عروس المتوسط سقوط أمطار شديدة الغزارة على مدار الساعات القليلة الماضية والتي متوقع استمرارها اليوم الأربعاء بنسب متفاوتة الشدة على فترات متقطعة، كما صاحب الأمطار نشاط في حركة الرياح واضطراب في حالة البحر المتوسط.

وبدأ رجال الصرف الصحى بالإسكندرية، التعامل مع تراكمات مياه الأمطار، حيث نشرت الشركة معداتها مع بداية رفع حالة الاستعداد القصوى والطوارئ بكافة أنحاء المحافظة وخاصة النقاط الساخنة للتعامل مع تجمعات المياه على الفور.

رفع حالة الاستعداد الكامل بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية

وكان قد أعلن اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، أنه تم رفع حالة الاستعداد الكامل بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية منذ صباح الإثنين الماضي 22يناير 2024، واستمرار حالة الطوارئ حتى إنتهاء حالة عدم الاستقرار الجوي طبقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

وأكد "نافع" على استمرار تمركز أكثر من 180 سيارة ومعدة بمختلف المناطق وعمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقي شكاوي المواطنين للعمل على حلها فورًا، موضحًا أن الشركة استعد لسقوط الامطار والتعامل مع أي تجمع لمياه الامطار فور حدوثها.

وشدد رئيس صرف الإسكندرية على تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات، واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى، مؤكدًا على التنسيق الكامل مع غرفة عمليات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وغرفة عمليات محافظة الإسكندرية والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية.

نوة الغطاس

تأتي حالة عدم استقرار التي تشهدها عروس البحر المتوسط ضمن تداعيات نوة الغطاس التي تأتي في النصف الثاني من شهر يناير  وتستمر من 3 إلى 5 أيام يصاحبها رياح غربية ممطرة، وسميت بذلك لأنها تأتي بالتزامن مع عيد الغطاس في 19يناير ويتقدم موعدها أو يتأخر بحسب التغيرات المناخية، وتتبعها على الفور نوة الكرم آخر نوات شهر يناير.

أمطار الإسكندرية
أمطار الإسكندرية
أمطار الإسكندرية
أمطار الإسكندرية
أمطار الإسكندرية
أمطار الإسكندرية
أمطار الإسكندرية
أمطار الإسكندرية
أمطار الإسكندرية
أمطار الإسكندرية
محافظة الاسكندرية سقوط أمطار غزيرة هيئة الأرصاد الجوية نوة الغطاس الصرف الصحي بالإسكندرية

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