الأربعاء 24 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

آثار الإسكندرية: غرفة عمليات لمتابعة المواقع الأثرية خلال النوة الحالية

قلعة قايتباي
قلعة قايتباي

قال محمد متولي مدير عام آثار الإسكندرية، إن غرفة عمليات منطقة آثار الإسكندرية في انعقاد مستمر ومتابعة ميدانية لتفقد كافة المواقع الأثرية خلال النوة الحالية.

 

وأوضح أن قلعة قايتباي الآثرية استقبلت خلال النوة اليوم، أعدادًا كبيرة من الزائرين الأجانب من جنسيات متعددة، وكان في استقبالهم محمد عز المشرف على قلعة قايتباي ومفتشي القلعة.


كما أجرى مدير عام آثار الإسكندرية اليوم، جولة متابعة لمشروع ترميم مبنى سراي محكمة الحقانية وفي إطار تفعيل غرفة عمليات منطقة آثار الإسكندرية، التنسيق مع اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي، حيث تم تكليف المهندسة أميرة محمد مدير إدارة الصرف الصحي بحي الجمرك لتنفيذ حملة لتنظيف المطابق محيط محكمة سراي الحقانية.


جاء ذلك بحضور كريم عودة مدير منطقة غرب الإسكندرية والمشرف على مشروع ترميم الحقانية ومفتشي الآثار.


وكان  اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تابع تداعيات النوة الحالية وحالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، موضحًا أنه تم رفع درجة الاستعدادات في جميع الأجهزة التنفيذية، للتعامل مع توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتي تشير إلى تعرض المحافظة لأمطار  متفاوتة الشدة ما بين خفيفة إلى متوسطة على فترات متقطعة.

 

وشدد المحافظ، على رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية المعنية بالمتابعة الميدانية على مدار الساعة، لرصد أي حالات طارئة والتعامل الفوري مع أي آثار ناجمة عن تجمعات لمياه الأمطار أول بأول، والتأكد من سيولة الحركة المرورية تيسيرًا على المواطنين.

 

وفي الإطار ذاته، كثفت جميع الأجهزة التنفيذية الجولات الميدانية المُكبرة لمتابعة أعمال تصريف تجمعات مياه الأمطار وخاصة بالمناطق الساخنة.

آثار الإسكندرية غرفة عمليات قلعة قايتباي سراي محكمة الحقانية مشروع ترميم تداعيات النوة الأحوال الجوية

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