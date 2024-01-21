الأحد 21 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"آثار الإسكندرية": 10 مواقع آثرية جاهزة لاستقبال الزائرين خلال إجازة نصف العام

قلعة قايتباي
قلعة قايتباي

 تستعد العديد من الأماكن الأثرية بالإسكندرية لاستقبال الجمهور، وذلك مع الاستعداد لاستقبال إجازة نصف العام الدراسي، واستمتاع الأسر والطلاب بالاجازة بالتنزه وزيارة العديد من الأماكن السياحية والمواقع الأثرية.

قال محمد متولي مديرعام آثار الإسكندرية، إن المناطق الآثرية بالإسكندرية استعدت لإجازة نصف العام واستقبال الأفواج السياحية والرحلات سواء المدرسية أو غيرها للاستمتاع بالمناطق الأثرية بعروس المتوسط.

واضاف متولي في تصريح لـ "الدستور " أن 10مناطق أثرية بالإسكندرية تفتح أبوابها للزائرين خلال إجازة نصف العام على رأسها قلعة قايتباي الآثرية، وعمود السواري، ومقابر كوم الشفافة الآثرية، وجبانات الشاطبي، ومقابر مصطفى كامل الأثرية، والمتاحف المختلفة بالإسكندرية.

وأوضح أن قلعة قايتباي والتي تعد أهم المناطق الآثرية بالإسكندرية والوجه البحري تستعد لاستقبال الزوار حيث تم الإنتهاء بنسبة 95٪ من مشروع تطوير حمامات القلعة والتي أصبحت حمامات فندقية لتحسين الخدمات المقدمة للزوار، فضلا عن الإنتهاء من مشروع تطوير صالة إستقبال الزائرين التي تحتوي على الأجهزة، والبوابات الالكترونية التي تسهل الحصول على التذاكر ودخول الزائرين بشكل أفضل.

زيادة المرشدين السياحيين لاستقبال الأفواج السياحية 

وتابع أنه تم تقليم الأشجار والعناية بالحدائق الخاصة بالقلعة كما تم زيادة عدد المرشدين السياحيين للشرح للافواج تاريخ القلعة ومكوناتها، مع تكثيف عدد الموظفين خلال ورديات العمل خلال إجازة نصف العام، لافتًا إلى أن القلعة أيضًا تشهد مشروع الصوت والضوء، ومشروع ترميم احجار القلعة، حيث يتم  العمل بالمشروعات وفق موافقات اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية والوقوف على الجدول الزمني، ونسب الانجاز بالمشروعات ووضع الحلول لكافة المعوقات.

وأكد متولي أنه مع بدء الإجازة، من المتوقع أن تشهد المواقع الاثرية بالإسكندرية إقبالًا كثيفًا وذلك عقب أعمال التطوير التي تشهدها تلك المواقع من القلعة والمتاحف والأماكن الأخرى والتي تجذب الزائرين من جميع محافظات مصر والسائحين من كافة الجنسيات.

إجازة نصف العام الأماكن السياحية المواقع الأثرية آثار الإسكندرية الافواج السياحية

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