30 يناير.. ندوة "المدن العربيّة.. وفوضى المنصّات الإعلامية" بمكتبة الإسكندرية

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال برنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الإفريقية بقطاع البحث الأكاديمي بالمكتبة ندوة بعنوان "المدن العربيّة.. وفوضى المنصّات الإعلامية (صراع أزمنة ثلاثة)" للأستاذ الدكتور خالد بن ققه، أستاذ سابق بجامعة العلوم والتكنولوجيا بوهران وهو كاتب وصحفي وذلك يوم الثلاثاء 30 يناير 2024 في تمام الساعة الخامسة مساءً عبر الانترنت.



تأتي هذه الندوة استكمالا لسلسلة من الندوات بعنوان "العلوم الاجتماعية في عالم متغير" والتي أطلقتها مكتبة الإسكندرية في أغسطس وذلك بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات الاجتماعية بكلية الآداب جامعه القاهرة.

وتأتي هذه الندوة في ظل انتشار استخدام المنصات التواصل الاجتماعي وكثرة نشر المعلومات التي قد لا تتحرى الدقة وقد تكون اثرا سلبيا لدي مستخدميه وهم شريحة ليست بقليلة في المجتمع.

يلقي المحاضرة الدكتور خالد بن ققه، وله العديد من المقالات والبرامج الإعلامية في الاعلام العربي، ويدير الندوة الأستاذ الدكتور أحمد زايد أستاذ علم الاجتماع ومدير مكتبة الإسكندرية، وستكون الندوة مفتوحة للجمهور.

وسوف يتم بث الندوة عبر زووم من خلال الرابط التالي:

https://zoom.us/j/97638545979?pwd=d0NaQWc0Y3pPM1g0RDFIaE5pMHZHZz09.

وكانت قد أعلنت مكتبة الإسكندرية عن مشاركتها بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته 55 المنعقد خلال الفترة من 24 يناير حتي 6 فبراير 2024 حيث تشارك بجناحين للعرض والبيع

وتستعرض مكتبة الإسكندرية من خلال الجناحين أكثر من 550 عنوان من أحدث وأبرز إصدارات مكتبة الإسكندرية التي تتميز بالتنوع والتعددية في مختلف تخصصات العلوم والمعارف الإنسانية.

كما حرصت مكتبة الإسكندرية علي تقديم ما هو مميز لجمهور المعرض هذا العام، من خلال تقديم خصم يصل من 20% إلي 75% علي مطبوعاتها، ينتهي هذا الخصم بإنتهاء فترة إنعقاد المعرض.