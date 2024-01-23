الثلاثاء 23 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انطلاق أولى أيام تصفيات "كأس مصر للطهاة" فى الإسكندرية (صور)

جانب من فاعليات كأس
جانب من فاعليات كأس مصر للطهاة

شهدت محافظة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، انطلاق أولى أيام تصفيات كأس مصر‏ للطهاة Egypt Cup Culinary2024 الحدث الأهم التى تستضيفه مدينة الإسكندرية لأول مرة فى مصر لمدة ثلاث أيام خلال الفترة من 23 حتى 25 يناير الجاري، تلك التصفيات النهائية المؤهلة لكلًا من كأس الأمم الأفريقية للطهاة فى مايو 2024، المقرر إقامته في مراكش بالمغرب، وكأس العالم للطهاة في سبتمبر 2024 المقرر إقامته في مدينة ليون بفرنسا.

شاركت اليوم في افتتاح المسابقات اليوم الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالإسكندرية برئاسة شيرين مصطفى، والدكتور محمد عبد الرازق- رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، وعبد الوهاب محمد - مدير عام مكتب وزارة السياحة بالإسكندرية، والشيف محمد مصطفى - رئيس نادى الطهاة المنظم للحدث.

وتضم المسابقة لجنة تحكيم من مؤسسة الطهاة من دول النرويج وتونس ومصر، حيث تتضمن التصفيات تقسيم المشاركين لـ3 فئات رئيسية هي الفئة الأولى "السُخن" ويشارك فيها 6 أفراد يمثلون 3 فرق كل فريق عبارة عن شيف ومساعد شيف، والفئة الثانية "الحلوانى"، وتضم 9 أفراد، والفئة الثالثة تم استحداثها وتضم مسابقة "شباب الطهاة" من طلاب السنوات النهائية بكليات ومعاهد السياحة والفنادق أو الخريجين وتضم 3 فرق.

سيتم تصعيد أعلى 4 شيفات للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية للطهاة مايو 2024، والتى يجري تنظيمها في مدينة مراكش بدولة المغرب، ليتم إجراء تصفيات أخرى ويتم تصعيد الفائزين لاختيار 3 دول فقط أساسى ودولة رابعة احتياطى، للمشاركة في مسابقة كأس العالم للطهاة المزمع إقامته في سبتمبر 2024 في مدينة ليون بدولة فرنسا.

وكان قد أوضح محمد مصطفى، رئيس مؤسسة الطهاة في الإسكندرية، لـ"الدستور" أن الحدث يعد الموسم الأول للمسابقة في مصر بشكل مؤسسي، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا ومن ثم كأس العالم للطهاة بفرنسا، مشيرًا إلى أن الهدف هو تنظيم حدث مُشرف لا يقل عن التنظيمات الخارجية بدول العالم.

جانب من فاعليات كأس مصر للطهاة
جانب من فاعليات كأس مصر للطهاة
جانب من فاعليات كأس مصر للطهاة
جانب من فاعليات كأس مصر للطهاة
جانب من فاعليات كأس مصر للطهاة
جانب من فاعليات كأس مصر للطهاة
جانب من فاعليات كأس مصر للطهاة
جانب من فاعليات كأس مصر للطهاة
كأس مصر‏ الطهاة مدينة الإسكندرية كأس الأمم الأفريقية تنشيط السياحة لجنة تحكيم كأس العالم للطهاة

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