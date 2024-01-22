الإثنين 22 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جولة سياحية فى معالم الإسكندرية للمشاركين بـ"كأس مصر للطهاة"

المشاركين بمسابقة
المشاركين بمسابقة كأس مصر للطهاة

نظمت محافظة الإسكندرية، اليوم الإثنين، جولة سياحية، لبعض معالم مدينة الإسكندرية السياحية والأثرية للمتسابقين وأعضاء لجنة التحكيم المشاركين بتصفيات كأس مصر للطهاة "Egypt Cup Culinary2024"، المقام على أرض عروس البحر المتوسط، وذلك للمرة الأولي فى مصر.


جاء ذلك بحضور عبدالوهاب محمد- مدير عام مكتب وزارة السياحة، والدكتور محمد عبدالرازق- رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، وشيرين مصطفى- مدير الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة.


شملت الجولة زيارة مكتبة الإسكندرية، والقاعات الملكية بستاد الإسكندرية الرياضي الدولي، وحدائق المنتزه، واختتمت الجولة بفترة ترفيهية بشاطئ ستانلي.

وتم خلال الجولة إهداء الضيوف مجموعة قيمة من الدلائل والنشرات السياحية وخريطة الإسكندرية من إنتاج الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة التى نالت إعجباهم الشديد، وأيضا أشادوا بالجولة السياحية وأعربوا عن إعجباهم الشديد بالأماكن السياحية التى زاروها.

تأتى تصفيات كأس مصر للطهاة Egypt Cup Culinary2024 خلال الفترة من 23-25 يناير 2024 بالإسكندرية برعاية مكتب وزارة السياحة بالإسكندرية، وبالتعاون مع محافظة الإسكندرية متمثلة فى الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة والإدارة المركزية للسياحة والمصايف وإدارة الحفاظ على التراث، وتنظيم نادى الطهاة بالإسكندرية، وهى التصفيات الأولى المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية للطهاة 2024، والتى تقام بمراكش 2024 والمؤهلة لكأس العالم المقام بمدينة (ليون بفرنسا)، علمًا بأنه سيتم إعلان أسماء الفائزين، والذين سيتم تصعيدهم بالمغرب لتمثيل الفريق المصرى خلال حفل الختام يوم الخامس والعشرون من يناير الجاري.

هذا وتقام التصفيات لمدة ثلاثة أيام خلال الفترة من الثلاثاء 23 يناير وحتى الخميس 25 يناير الجاري، وذلك وفق برنامج ترويجي سياحي أعدته محافظة الإسكندرية ووزارة السياحة والآثار المصرية.

جدير بالذكر أن مسابقة كأس العالم للطهاة بدأت عام 1987على يد الشيف الفرنسي بول بوكوز، حصلت خلالها الدنمارك على عدد ثمان ميداليات ثلاث ذهبيات وأربع فضيات وواحدة برونزية.

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محافظة الاسكندرية وزارة السياحة معالم مدينة الإسكندرية عروس البحر المتوسط كأس مصر للطهاة

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