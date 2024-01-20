مؤهلة لكأس إفريقيا.. تفاصيل التصفيات النهائية لمسابقة كأس مصر للطهاة بالإسكندرية

لأول مرة في مصر

تستضيف محافظة الإسكندرية بداية من يوم الإثنين المقبل 22 يناير وحتى 25 يناير مسابقة تصفيات كأس مصر للطهاة المؤهلة لكأس أمم إفريقيا للطهاة بشهر مايو المقبل بدولة المغرب، والتي تعد ضمن الفعاليات الهامة التي تعمل عن تنشيط السياحة، حيث تتضمن المسابقة برنامج سياحي بالتعاون مع مكتب وزارة السياحة بالإسكندرية، ومحافظة الإسكندرية.

قال محمد مصطفى، رئيس مؤسسة الطهاة في الاسكندرية، إن الحدث يعد الموسم الأول للمسابقة في مصر بشكل مؤسسي، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا ومن ثم كأس العالم للطهاة بفرنسا، مشيرًا إلى أن الهدف هو تنظيم حدث مُشرف لا يقل عن التنظيمات الخارجية بدول العالم.

وأضاف لـ"الدستور" أن فعاليات الحدث ستنطلق يوم 22 بتنظيم يوم سياحي بالتنسيق مع مكتب وزارة السياحة بالإسكندرية ومحافظة الإسكندرية حيث تتم جولة سياحية للمتسابقين والمحكمين بالمعالم السياحية والأثرية لتنشيط السياحة وعقب الانتهاء من الجولة سوف يتوجه المتسابقين إلى المكان المستضيف للمسابقة.

تفاصيل المسابقة

وأوضح أن بداية من يوم 23 تتم فعاليات التصفيات والتي تنقسم على 3 أيام، أول يوم تحت مسمى كأس مصر للمطبخ "السخن"، والذي يضم الطهاة المتخصصين في ذلك، أما اليوم الثاني 24 يناير فتكون المسابقة الخاصة بشيفات "الحلواني"، لافتًا إلى أن المسابقة عبارة عن 5 مطابخ مجهزين، واليوم الأول يستمر لمدة 5 ساعات، أما اليوم الثاني فتكون المسابقة 7ساعات وذلك بسبب تحضير " شو" تمثال من الشيكولاتة أو عجينة السكر ضمن شروط المسابقة.

مسابقة لصغار الطهاة من طلاب السياحة والفنادق

وتابع أن اليوم الثالث له فكرة خاصة تحت عنوان "صغار الطهاة"، حيث تم التواصل مع كليات ومعاهد السياحة والفنادق لمشاركة الطلاب بالمسابقة من خلال تقديم طبق سخن وطبق حلو ليخوض الطلاب التجربة ويكون لديهم روح المنافسة، فضلًا عن رؤية لجنة التحكيم وهو تشجيع لصغار الطهاة، حيث يحصل الفائزين على ميداليات أو شهادات لتحفيزهم والتطوير من قدراتهم ومهاراتهم.

8 محكمين بتصفيات كأس مصر للطهاة

وأشار إلى أن لجنة التحكيم تنقسم إلى 8 محكمين، بينهم 2من النرويج، وحكم من تونس، و5 من طهاة مصر الذين لديهم خبرة كبيرة في مصر والخارج، فضلًا عن مشاركته كمحكم " المارشال" إذا تطلب الأمر ذلك في حالة تعادل التحكيم بين اختيار المتسابقين ليكون الفاصل في ذلك، مشيرًا إلى أن طاقم المحكمين سيختار فريقين "السخن والحلواني" اللذان يمثلان مصر في تصفيات كأس إفريقيا في مايو المقبل بدولة المغرب.

مسابقة تصفيات كأس مصر للطهاة

مسابقة تصفيات كأس مصر للطهاة

مسابقة تصفيات كأس مصر للطهاة

مسابقة تصفيات كأس مصر للطهاة

مسابقة تصفيات كأس مصر للطهاة