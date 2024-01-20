السبت 20 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الإسكندرية يلتقي البابا تواضروس لتهنئته باحتفالات عيد الغطاس

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية والبابا تواضروس

هنأ اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة احتفالات عيد الغطاس المجيد، خلال حفل الاستقبال الذي أقيم صباح اليوم، ببطريركية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية.

جاء ذلك بحضور، واللواء سالم مهنا مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة غرب الدلتا، والدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور أحمد جمال نائب المحافظ، والدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، وقيادات الكنيسة والأزهر الشريف، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وفي كلمته، قدم المحافظ التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني وجميع الإخوة الأقباط بمناسبة احتفالات عيد الغطاس، معربا عن اعتزازه وأهل الإسكندرية جميعا بتشريفه لنا كرمز للمحبة والسلام، على أرض مدينة المحبة والسلام التي احتضنت على مر العصور الكثير من الثقافات والديانات السماوية، وبنيت على أرضها العديد من الحضارات الإنسانية.

وأوضح الشريف أن هذه الأيام السعيدة تطل علينا بنسمات الأعياد على أرض مصر الحبيبة التي نرجو جميعا من الله أن تشمل مصر بمزيد من المحبة والسلام، وأعرب عن سعادته بمشاركته الاحتفالات والتي تدعونا جميعا كل عام لمزيد من المحبة والترابط، وتذكرنا أن كافة الأزمات التي عشناها سويا استطعنا أن نتخطاها بترابطنا وإخلاصنا لبلادنا.

 

البابا تواضروس: الأعياد فرصة للتعبير عن المحبة

من جانبه، رحب البابا تواضروس بالمحافظ وجميع الحضور، معربًا عن سعادته باحتفاله بعيد الغطاس وسط هذا الجمع الطيب من قيادات الإسكندرية والذي تلى احتفال عيد الميلاد المجيد والذي تشرفنا بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة وكان احتفال مميز يملؤه المحبة.

وأوضح أن الأعياد فرصة للتعبير عن المحبة والترابط، فالعيد يأتي لتجديد وتأصيل المحبة التي تجمعنا، والالتقاء في الأعياد أيضا دليل على السلام وهو النعمة الكبرى التي نحرص عليها جميعا كمصريين، فمصر تعيش محبة وطنية تربطنا جميعا كانت دافعنا لنتخطى كافة الأزمات التي مررنا بها، فكانت فرصه أن نجتمع ونتكاتف لنواجهها فعين الله على مصر سيحفظها ويجعل الخير والسلام باقيا فيها في ظل قيادة حكيمة تدير البلاد.

محافظ الإسكندرية والبابا تواضروس
محافظ الإسكندرية والبابا تواضروس
محافظ الإسكندرية والبابا تواضروس
محافظ الإسكندرية والبابا تواضروس
محافظ الإسكندرية والبابا تواضروس
محافظ الإسكندرية والبابا تواضروس
محافظ الإسكندرية والبابا تواضروس
محافظ الإسكندرية والبابا تواضروس
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