"قنصوة" يبحث مع جامعة وفد كينت ستيت الأمريكية إنشاء فرع دولى بالإسكندرية

استقبل الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، وفد جامعة كينت ستيت الأمريكية، وذلك لمناقشة سبل التعاون البحثي والأكاديمي فى المجالات العلمية المختلفة، فضلًا عن دراسة إنشاء فرع دولى لجامعة كينت ستيت بالإسكندرية.

ضم الوفد كلا من الدكتور مارشيلو فانتوني، نائب رئيس جامعة كينت ستيت للتعليم والتعاون الدولي، والدكتور باسيفك نيونزيما، مدير الشئون الأفريقية بجامعة كينت ستيت.

جامعة الإسكندرية حريصة على دعم علاقات التعاون العلمي والأكاديمى مع الجامعات الأمريكية

وفي كلمته أكد الدكتور “قنصوة” حرص جامعة الإسكندرية على دعم علاقات التعاون العلمي والأكاديمى مع الجامعات الأمريكية، لافتًا إلى قيام جامعة الإسكندرية بتبنى خطة إستراتيجية طموحة وملهمة تسعى للتعاون الدولي مع الجامعات الدولية ذات السمعة المرموقة من خلال إنشاء البرامج والدرجات العلمية المشتركة.

وأوضح أن اللقاء تناول إمكانية التعاون من خلال إنشاء درجات علمية مشتركة مع كلية الأعمال، والتعاون البحثي مع كلية الهندسة، وإيفاد باحثين من جامعة الإسكندرية للانضمام للفرق البحثية بجامعة كينت ستيت، وكذا إمكانية انضمام جامعة الإسكندرية إلى التحالف الاكاديمي الذى أنشأته جامعة كينت ستيت بالتعاون مع جامعات اخرى.

كما تناول اللقاء إنشاء فرع دولى لجامعة كينت ستيت بمقر جامعة الإسكندرية ببرج العرب، لإتاحة تعليم عالٍ متميز في إطار تنافسي يحقق للخريجين الجدد القدرة على الالتحاق بسوق العمل المحلية والدولية، وامتلاك المهارات والقدرات التي تؤهلهم لذلك.

وأشار أن هذا التوجه يأتى فى إطار اهتمام الجامعة بتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بالاهتمام بالشراكات الدولية لتحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة 2030.

فيما أكد الدكتور مارشيلو فانتوني، حرص جامعته على دعم وتعزيز العلاقات مع الجامعات المصرية، لاسيما جامعة الإسكندرية التى تمتلك برامج تعليمية متميزة، موضحًا أن جامعة كينت ستيت تتبوأ تصنيفا مرموقا في ولاية أوهايو بالولايات المتحدة الأمريكية ولديها فروعا دولية حول العالم، ولديها العديد من التخصصات العلمية المختلفة والفريدة من نوعها، ووعد بنقل رؤية جامعة الإسكندرية نحو التعاون المقترح لاتخاذ الإجراءات والخطوات اللازمة نحو تفعيل هذا التعاون.

حضر اللقاء الدكتور هشام سعيد، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور السيد الصيفي، عميد كلية التجارة، والدكتور عصام وهبة القائم بأعمال عميد كلية الهندسة، والدكتورة جيهان جويفل مساعد رئيس الجامعة لشئون فروع الجامعات الدولية، والدكتورة بشرى سالم مساعد رئيس الجامعة لتصنيف الجامعات، والدكتور سامح شحاتة المشرف على مكتب العلاقات الدولية بجامعة الإسكندرية، والدكتورة أمنية ياقوت وكيل كلية الأعمال للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة شيرين عادل وكيل كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية، حيث استعرضوا خلال اللقاء البرامج والدرجات المشتركة بكلياتهم بالتعاون مع الجامعات الدولية المختلفة، والدرجات الدولية المزمع إنشاؤها، ورؤية الجامعة نحو التدويل والهدف منها والخطوات التى اتخذتها لتحقيق هذا الهدف.