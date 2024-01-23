الثلاثاء 23 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

مدير مكتبة الإسكندرية يبحث مع رئيس مركز أبو ظبي للغة العربية سبل دعم التعاون المشترك

الدكتور أحمد زايد
الدكتور أحمد زايد

بحث مدير مكتبة الإسكندرية الدكتور أحمد زايد مع رئيس مركز أبو ظبي للغة العربية الدكتور علي بن تميم؛ والوفد المرافق له سبل دعم التعاون المشترك بين الجانبين.

ووجه الدكتور أحمد زايد - في بيان للمكتية اليوم - الشكر إلى مركز أبو ظبي للغة العربية لاختيار مكتبة الإسكندرية شخصية قمة اللغة العربية في دورتها الأولى والتي انعقدت بأبو ظبي يوم 20 ديسمبر 2022، مشيدا بالعلاقات الوطيدة التي تجمع مركز أبو ظبي للغة العربية ومكتبة الإسكندرية.

وأكد زايد الأهمية الكبرى للقراءة وأنه يأمل في إنشاء جائزة كبيرة للتشجيع على القراءة، وأثنى على جائزة تحدي القراءة التي تقدمها دولة الإمارات العربية المتحدة والذي قام بالإعلان عن الفائزين بها لهذا العام من مكتبة الإسكندرية.

بمناسبة اختياره شخصية معرض الكتاب.. مكتبة الإسكندرية تستعرض أرشيف سليم بك حسن


وأشار إلى مشروع "سلسلة تراث الإنسانية للنشء والشباب" الذي يتمثل في إصدار سلسلة من الكتب الصغيرة تكون في متناول الجميع عن أعلام الثقافة والعلوم والفن والسياسة ونواحي أخرى كثيرة بهدف التعريف بالمبدعين الذين أثروا الحضارة الإنسانية في كافة المجالات. 

من جانبه، أعرب الدكتور علي بن تميم عن سعادته بالتواجد في مكتبة الإسكندرية، موضحا أن مصر سوف تكون ضيف شرف معرض أبو ظبي الدولي للكتاب المزمع إقامته أواخر شهر أبريل 2024. 

وأكد أن مركز أبو ظبي للغة العربية يقدم جائزة للشعر والسرد الشعبي وهي جائزة "كنز الجيل" التي استلهمت أهدافها من أشعار الأب المؤسس لدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وتهدف إلى تعزيز مكانة الشعر وخاصة النبطي، وأيضًا جائزة "سرد الذهب" وهي جائزة سنوية أطلقها المركز بهدف دعم الفن الشعبي في رواية القصص العربية بجميع أنحاء العالم العربي. 

txt

لاختياره شخصية معرض القاهرة للكتاب.. مكتبة الإسكندرية تستعرض أرشيف سليم بك حسن


وتناول اللقاء عددًا من الموضوعات والمشروعات التي يمكن أن تشكل نواة لاتفاقية التعاون بين المؤسستين، منها إدراج مركز القبة السماوية العلمي كشريك أساسي في مهرجان العلوم العربية المزمع إقامته بأبو ظبي خلال شهرين، والعمل على التعريف بمعمل ترميم المخطوطات وإبراز دوره المهم، إلى جانب إتاحة المصادر الإلكترونية للجانبين ليستفيد منها الجمهور.

وأكد الجانبان في ختام اللقاء على ضرورة المضي قُدمًا في تفعيل بروتوكول التعاون، كما قام الدكتور على بن تميم والوفد المصاحب له بجولة في أروقة مكتبة الإسكندرية بعد تبادل الإهداءات مع مدير المكتبة.

مدير مكتبة الاسكندرية الدكتور أحمد زايد رئيس مركز أبو ظبي الدكتور علي بن تميم مركز أبو ظبي للغة العربية شخصية قمة اللغة العربية القراءة

مواد متعلقة

المفتاح

أبرز أنشطة وفعاليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال إسبوع.. إنفوجراف

سياسيون وخبراء: اصطفاف وطنى كبير لتأييد تحذير السيسى من تهجير الفلسطينيين

بخط يده.. مذكرات سعد فخري عبدالنور محامي طه حسين

حصاد أنشطة وفعاليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال أسبوع.. إنفوجراف

على مدار 20 يومًا.. اتصالات "لا تتوقف" بين الرئيس السيسى وقادة العالم لبحث الأوضاع فى غزة

الرئيس السيسي وقضية فلسطين.. عمل لا يتوقف لصون الأرض

عرين الأبطال.. الرئيس يشهد حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة الأكاديمية العسكرية

الأكثر قراءة

حقيقة زيارة ياسمين عبدالعزيز طليقها أحمد العوضى فى المستشفى

هانى الناظر يكشف لـ"الدستور" آخر تطورات حالته الصحية

بالزيادة الجديدة.. موعد قبض معاشات شهر فبراير 2024

ثلاثى منتخب مصر على رادار برشلونة فى بطولة أمم إفريقيا

على طريقة صلاح.. الأهلى يستقر على عودة "الشناوى" إلى القاهرة

سعر الذهب اليوم عيار 21 في السوق المحلي بعد موجه الارتفاعات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

حروف مبعثرة.. زخرفها خط اليد

عبد الرحيم طايع

"الدستور الثقافي".. تجديد دماء الثقافة والإبداع

مدحت بشاى

الإعلام الديني.. وقضايا " الشأن العام "

محمد الراعي

‏أسباب الصعود الحزين للمنتخب.. ولا عزاء لصلاح والشناوى!

محمد رفعت

حرب على غزة.. وحرب على مصر!

جلال حمام

نتنياهو باع الوهم للإسرائيليين! "1"

حسين دعسة

سيناريوهات نتنياهو ماذا تنتظر الولايات المتحدة الأمريكية؟

عبدالوهاب داود

أين تشجع المنتخب هذا المساء؟!

صور

مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات هاينان الصينية (صور)

كامل العدد.. تفاصيل حفل الموسيقار الكبير راجح داود بالأوبرا (صور)

الدور الوطنى للبوليس المصرى.. دار الكتب تحتفل بعيد الشرطة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

بمليارات الدولارات.. مشتريات عسكرية إسرائيلية جديدة.. ماهى؟

وزير دفاع الاحتلال: إسرائيل لن توقف إطلاق النار

أقارب المحتجزين فى غزة يقتحمون البرلمان الإسرائيلى