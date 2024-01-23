مدير مكتبة الإسكندرية يبحث مع رئيس مركز أبو ظبي للغة العربية سبل دعم التعاون المشترك

بحث مدير مكتبة الإسكندرية الدكتور أحمد زايد مع رئيس مركز أبو ظبي للغة العربية الدكتور علي بن تميم؛ والوفد المرافق له سبل دعم التعاون المشترك بين الجانبين.

ووجه الدكتور أحمد زايد - في بيان للمكتية اليوم - الشكر إلى مركز أبو ظبي للغة العربية لاختيار مكتبة الإسكندرية شخصية قمة اللغة العربية في دورتها الأولى والتي انعقدت بأبو ظبي يوم 20 ديسمبر 2022، مشيدا بالعلاقات الوطيدة التي تجمع مركز أبو ظبي للغة العربية ومكتبة الإسكندرية.

وأكد زايد الأهمية الكبرى للقراءة وأنه يأمل في إنشاء جائزة كبيرة للتشجيع على القراءة، وأثنى على جائزة تحدي القراءة التي تقدمها دولة الإمارات العربية المتحدة والذي قام بالإعلان عن الفائزين بها لهذا العام من مكتبة الإسكندرية.



وأشار إلى مشروع "سلسلة تراث الإنسانية للنشء والشباب" الذي يتمثل في إصدار سلسلة من الكتب الصغيرة تكون في متناول الجميع عن أعلام الثقافة والعلوم والفن والسياسة ونواحي أخرى كثيرة بهدف التعريف بالمبدعين الذين أثروا الحضارة الإنسانية في كافة المجالات.

من جانبه، أعرب الدكتور علي بن تميم عن سعادته بالتواجد في مكتبة الإسكندرية، موضحا أن مصر سوف تكون ضيف شرف معرض أبو ظبي الدولي للكتاب المزمع إقامته أواخر شهر أبريل 2024.

وأكد أن مركز أبو ظبي للغة العربية يقدم جائزة للشعر والسرد الشعبي وهي جائزة "كنز الجيل" التي استلهمت أهدافها من أشعار الأب المؤسس لدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وتهدف إلى تعزيز مكانة الشعر وخاصة النبطي، وأيضًا جائزة "سرد الذهب" وهي جائزة سنوية أطلقها المركز بهدف دعم الفن الشعبي في رواية القصص العربية بجميع أنحاء العالم العربي.



وتناول اللقاء عددًا من الموضوعات والمشروعات التي يمكن أن تشكل نواة لاتفاقية التعاون بين المؤسستين، منها إدراج مركز القبة السماوية العلمي كشريك أساسي في مهرجان العلوم العربية المزمع إقامته بأبو ظبي خلال شهرين، والعمل على التعريف بمعمل ترميم المخطوطات وإبراز دوره المهم، إلى جانب إتاحة المصادر الإلكترونية للجانبين ليستفيد منها الجمهور.

وأكد الجانبان في ختام اللقاء على ضرورة المضي قُدمًا في تفعيل بروتوكول التعاون، كما قام الدكتور على بن تميم والوفد المصاحب له بجولة في أروقة مكتبة الإسكندرية بعد تبادل الإهداءات مع مدير المكتبة.