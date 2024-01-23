الثلاثاء 23 يناير 2024
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"رياضة الإسكندرية" تطلق مسيرة احتفالًا بعيد الشرطة وثورة يناير (صور)

مسيرة الشباب والرياضة
مسيرة الشباب والرياضة بكورنيش الإسكندرية

نفذت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، مسيرة بكورنيش الإسكندرية احتفالًا بعيد الشرطة المصرية بمشاركة 1000 مشارك، بحضور الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة.

احتفالات عيد الشرطة وثورة يناير 

جاء ذلك عقب إطلاق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إشارة البدء لانطلاق المسيرة الشبابية بكافة المديريات على مستوى الجمهورية، احتفالا بعيد الشرطة المصرية وثورة 25 يناير عبر خاصية الفيديو كونفرانس، والتى ينفذها قطاع الرياضة_ الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالتعاون مع مديريه الشباب والرياضة بالإسكندرية.

وتم تنفيذ المسيرة من موقف سبورتنج إلى  موقف السلسلة بكورنيش الإسكندرية بمشاركة 1000 شاب وفتاة وطليع وذوى الهمم وأعضاء الهيئات الشبابية والرياضية.

وتقدم المسيرة الدكتور صفاء الشريف وكيل وزراة الشباب والرياضة، وقيادات مديرية الشباب والرياضة، وقدم طلائع الفن التعبيري استعراضات فنية في مقدمة المسيرة.

وشارك فيها أعضاء مراكز الشباب والمشروعات القومية والرياضية، وفرق التطوع والجوالة والأكاديميات والكيانات الشبابية والمتطوعين والعاملين، رافعين أعلام مصر لتقديم التهاني لرجال الشرطة المصرية في الذكرى الـ 72 لعيد الشرطة.

الاحتفالات ذات طابع فني ورياضي 

وأشارت الدكتور صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى أن الاحتفالات هذا العام ذات طابع فنى ثقافى رياضى، وتتضمن تنفيذ أنشطة رياضية وتنظيم مهرجان مشى انطلق احتفالًا بعيد الشرطة، مشيدةً بالدور التاريخى لرجال الشرطة البواسل فى أداء الواجب الوطنى، من أجل الحفاظ على الوطن وأمنه واستقراره، وتوفير المناخ الملائم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التى تشهدها البلاد فى مختلف المجالات.

وأكدت أن هذه الإحتفالات بمثابة رسالة شكر وامتنان لرجال الشرطة البواسل، ليظل هذا اليوم المجيد من تاريخ مصر، عنوانًا لقدرة المصري، على تحدى المستحيل والوقوف أمام المحن والشدائد، معربةً عن أخلص التهاني وأصدق التمنيات لهيئة الشرطة من ضباط وجنود بهذه المناسبة التاريخية.

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مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية مسيرة بكورنيش الإسكندرية عيد الشرطة المصرية 1000 مشارك ثورة 25 يناير

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