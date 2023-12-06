"رياضة الإسكندرية" تُشيد بـ"صوتك لمصر" وتواصل الاستعداد لانتخابات الرئاسة

أشادت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، برئاسة الدكتور صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة، بالمبادرة التي أطلقتها جريدة "الدستور" تحت عنوان "صوتك لمصر"، والتي تهدف لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وعن استعداداتها للانتخابات الرئاسية، أشارت إلى مديرية الرياضة بالإسكندرية، إلى أن هناك 2 لجنة عامة و13 لجنة فرعية بمراكز الشباب، وذلك تنفيذًا لتكليفات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

وأشار بيان صادر عن مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية اليوم، إلى أنه تم تجهيز عدد 2 لجنة عامة بمركزي شباب برج العرب، وشباب السيوف، فضلا عن تجهيز 13 لجنة فرعية بمراكز شباب: ( العامرية – طيبة - زاوية عبد القادر – الأنفوشي - السيوف 2-خورشيد- مصطفي اسماعيل- احمد عرابي- الناصرية – سيدنا إسحاق بقريه 1- الحرمين- طوسون- سموحة).

وأوضحت شباب ورياضة الإسكندرية، أنه تم تجهيز تلك المقرات بالمكاتب اللازمة داخل اللجان، غرف حفظ الصناديق مزودة بشبابيك حديدية، كراسي متحركة لخدمة المواطنين من ذوي الهمم بمراكز ( العامرية- زاوية عبد القادر-طوسون- خورشيد)، مكاتب للمستشارين، توفير الاضاءة اللازمة ورفع كفاءه بعض دورات المياه داخل المراكز.

ولفتت مديرية الشباب والرياضية، إلى أن عدد المؤتمرات والفعاليات والندوات التي تم تنفيذها بالاسكندريه 410 فعالية، استفاد منها مايقرب من مليون و300 ألف مواطن من كافه الأطياف، حيث تم تنفيذ 375 مؤتمر وندوات حاشدة بكافة الهيئات الشبابية والرياضية بعدد 248 هيئة، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

كما تم تنفيذ عدت فاعليات تضمنت تحت شعار "شارك.. الكلمة كلمتك" 6 ندوات بديوان عام مديرية الشباب والرياضة ومراكز شباب ( برج العرب الجديد - سموحه- الانفوشي -النصر - الحرمين) بإجمالي 10آلاف مشارك، وتحت شعار "بشبابها" تم تنفيذ 10 مؤتمرات لحث المواطنين والشباب على المشاركة في الاستحقاق الرئاسي المقبل بمشاركة 20 ألف مشارك.

ونظمت المديرية حملة لطرق الأبواب تحت شعار "انزل شارك..صوتك فارق" بكافة الهيئات الشبابية والرياضية لتجوب كافه شوارع الإسكندرية، وتضمنت توزيع أوراق بها مواعيد الانتخابات، والتوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات وذلك في المناطق المحيطة بالهيئات الشبابية والرياضية تضمنت عبارات عن مفهوم المشاركة السياسية وأهميتها في العملية الديمقراطية وتسليط الضوء على أهمية انتخابات الرئاسة في مصر ودورها في تحديد مسار البلاد السياسي بلغت مليون ومائة ألف ورقة، كما تم تنفيذ حمله "انزل شارك.. صوتك فارق" بكافه الهيئات الشبابية والرياضية 375 ندوة شارك فيها 900 ألف مشارك من مختلف الاطياف.

وتم تنفيذ حملة "اعرف لجنتك" أمام كافه الهيئات الشبابيه والرياضية وداخل ديوان عام المديرية التي تهدف إلى استخراج مكان اللجان الانتخابية لاعضاء تلك الهيئات والمواطنين بالمناطق المحيطة حيث تم توفير اجهزه كمبيوتر ولاب توب وأجهزة تليفونات محمولة للاستعلام للأعضاء الهيئات الشبابية والرياضية والعاملين بالمديرية.

شباب ورياضة الإسكندرية

شباب ورياضة الإسكندرية

شباب ورياضة الإسكندرية

شباب ورياضة الإسكندرية