رياضة الإسكندرية: إطلاق 6 ندوات في مراكز الشباب للتوعية

أعلنت د.صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، انطلاق 6 ندوات توعوية لحث المواطنين وخاصة من فئة الشباب، بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك تحت شعار "انزل شارك.. صوتك فارق".

مراكز الشباب ومواعيد الندوات

وذكرت مديرية الشباب والرياضة في بيان الثلاثاء أن اولى الندوات ستكون بمركز شباب الأنفوشي غدًا الأربعاء، في الخامسة مساءً، ويوم الخميس بالمدينة الشبابية بأبي قير، وينظمها مركز شباب الحرمين، ويوم الجمعة بمركز شباب برج العرب الجديد في تمام الساعة 3 عصرًا، ومركز شباب المسيري بمنطقة الدخيلة في تمام الخامسة.

ومن المقرر استمرار الندوات يوم السبت بمركز شباب سموحة بالتعاون مع كيان شباب الوطن للريادة والتنمية في تمام الساعة 5 مساءً، وتختتم الندوات بمركز شباب السيوف 1 في تمام الخامسة.

تعزيز الوعي بين جميع فئات المجتمع

وأكدت د.صفاء الشريف، أهمية هذه الندوات لتعزيز الوعي بين جميع فئات المجتمع، وخاصة الشباب، بأهمية مشاركتهم بإيجابية في جميع الاستحقاقات وممارسة حقهم الدستوري في اختيار رئيسهم القادم، لافتة إلى إطلاق مبادرة طرق الأبواب عقب انطلاق الندوات، وذلك من أجل رفع الوعي التثقيفي والسياسي للمشاركة في العملية الديموقراطية التي تشهدها الدولة المصرية لتحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

أشارت الشريف أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة هي واجب وطني لكل مواطن، وتعد إسهامًا هامًا في العملية الديمقراطية، حيث أن انتخابات الرئاسة ستساهم في تشكيل المشهد السياسي المصري.