"رياضة الإسكندرية" تطلق سلسلة ندوات للتوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، برئاسة الدكتورة صفاء الشريف، اليوم الإثنين، ندوة بعنوان "انزل شارك.. صوتك فارق" للعاملين بديوان المديرية لحثهم على المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقررة أيام 10 و11 و12 ديسمبر المقبل، وحاضر فيها النائب أحمد مهنى عضو مجلس النواب والنائب إيهاب زكريا عضو مجلس الشيوخ والشيخ إبراهيم الجمل أمين بيت العائلة بالإسكندرية ورئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف.

وتناولت الندوة أهمية مشاركة العاملين في الاستحقاق الدستوري القادم، ودورهم في توعية جميع المحيطين بهم بأهمية المشاركة في الانتخابات، وتشجيع المواطنين على المشاركة الفعالة في العملية الديمقراطية.

وقالت الدكتورة صفاء الشريف، إن المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة هي واجب وطني لكل مواطن، وتعد إسهامًا هامًا في العملية الديمقراطية، حيث أن انتخابات الرئاسة ستساهم في تشكيل المشهد السياسي المصري.

وأعلنت عن إطلاق سلسلة من الندوات خلال الأيام المقبلة بمراكز الشباب بجميع أنحاء المحافظة لتعزيز الوعي بين جميع فئات المجتمع، وخاصة الشباب، بأهمية مشاركتهم بايجايية في جميع الاستحقاقات وممارسة حقهم الدستوري في اختيار رئيسهم القادم.

ودعت الشريف، جميع العاملين بالمديرية وقياداتها على المشاركة الإيجابية في التصويت والإدلاء بأصواتهم خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة، انطلاقًا من دور مصرنا الحبيبة الرائد ومكانتها بين الشعوب، ورفع الوعي التثقيفي والسياسي للعاملين للمشاركة في العملية الديموقراطية التي تشهدها الدولة المصرية لتحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وأكد النائب أحمد مهنى، أن الإقبال بكثافة على اللجان سيظهر مصر بصورة مشرفة أمام العالم، ويرسل رسالة إلى العالم أجمع بأن الشعب المصري يقف خلف دولته وقيادته السياسية في وجه المخاطر التي يتعرض لها الوطن، وسعيًا من أجل ضمان مستقبل أفضل لجميع المصريين.

ومن جانبه قال النائب إيهاب زكريا، إننا نمر حاليًا بمرحلة حساسة وشديدة الخطورة في عمر بلدنا الحبيب، مشددة على أهمية وضرورة المشاركة الايجابية وخاصة بين الشباب باعتبارهم مستقبل هذا الوطن، في الانتخابات القادمة لما له من نفع على الدولة المصرية من أجل الوقوف صفا واحدًا، ويدًا بيد في مواجهة كل الصعوبات والتحديات الراهنة للنهوض بمصر والوطن من أجل دعم الاستقرار والأمن.

وبدوره، تحدث الشيخ إبراهيم الجمل حول مفهوم الدولة وأهمية مساندتها في جميع الاستحقاقات لما لذلك من دور وطني يعزز من انتماء المواطنين لبلدهم وعكس صورة إيجابية حول الوعي السياسي لدى جموع المصريين أمام دول العالم أجمع، لأن مصر دولة محورية لها دور قيادي وريادي في محيطها الاقليمي والدولي.

وتأتي هذه الندوات في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتعزيز المشاركة السياسية ونشر الوعي السياسي.

ندوة مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية

ندوة مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية

ندوة مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية

ندوة مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية