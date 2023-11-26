الأحد 26 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"مصر تنتخب 2024".. ندوات للتوعية بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية بشباب ورياضة الإسكندرية

ندوات التوعية بالمشاركة
ندوات التوعية بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية برئاسة الدكتوره صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، ندوات عن أهمية المشاركة السياسية فى الانتخابات الرئاسة المصرية مصر 2024، حيث عقد مركز شباب الشهيد مهيد الهواري، ندوة بمشاركه 100 من أعضاء المركز.

وتناولت الندوة أهمية المشاركة السياسية في انتخابات الرئاسة المصرية مصر 2024، لتعزيز المشاركة السياسية وزياده الوعي السياسي وتشجيع المواطنين على المشاركة الفعالة في العملية الديمقراطية، فضلًا عن مفهوم المشاركة السياسية وأهميتها في العملية الديمقراطية وتسليط الضوء على أهمية انتخابات الرئاسة في مصر ودورها في تحديد مسار البلاد السياسي.

كما تناولت المشاركة الفاعلة للمرأة ودورها في الحراك الشعبي والسياسي  لما للمرأة من اهمية في كل المجتمعات، لذا فمن الاهمية عقد الندوات واللقاءات التي تعمل علي تعميق مفهوم المواطنة لديها ورفع ولاءها وانتماءها تجاه الدولة ودمجها في عملية التنمية والمشاركة في الحياة السياسية.

وكانت الدكتوره صفاء الشريف قد وجهت اثناء اجتماعها الاسبوعي بعقد ندوات أيام الخميس والجمعه والسبت بجميع مراكز الشباب وذلك حتي يوم الصمت الانتخابي.

وقالت الدكتورة صفاء الشريف إن المشاركة في الانتخابات الرئاسية  "مصر تنتخب 2024" هي واجب وطني لكل مواطن، وتعد اسهامًا هامًا في العملية الديمقراطية، وأن المشاركة في الانتخابات  تساهم في تشكيل المشهد السياسي المصري.


ندوه تثقيف سياسي للنشء بمركز شباب ابيس

كما نظم مركز شباب ابيس1، التابع لفرع شباب شرق، ندوة تثقيف سياسي للنشء بالمركز وذلك ضمن خطة التثقيف السياسي للمركز.

وتضمنت الندوة مفهوم المشاركة السياسية وأهميتها وآليات وصور المشاركة السياسية في رفع الوعي السياسي لدي الطلائع والشباب وذلك  في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة بالتنشئة السياسية لدي أعضاء البرلمان وخلق جيل مهتم بالوعي الثقافي السياسي وقادر على المشاركة في الحياة السياسية، بهدف تعزيز قيم الولاء والانتماء، وبناء الوعي، وتنمية القدرات وتأهيل الشباب، بالإضافة إلي تكريس مفهوم المواطنة وغرس حب الوطن لدي الطلائع والشباب.

وتأتي هذه الندوات في إطار توجيهات الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية بتعزيز المشاركة السياسية ونشر الوعي السياسي.

FB_IMG_1700990544091
FB_IMG_1700990544091
FB_IMG_1700990241287
FB_IMG_1700990241287
FB_IMG_1700990237271
FB_IMG_1700990237271
FB_IMG_1700990533753
FB_IMG_1700990533753
مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية أهمية المشاركة السياسية الانتخابات الرئاسة المصرية تثقيف سياسي مصر تنتخب

مواد متعلقة

"عمل الإسكندرية" تستقبل وزير الشباب والرياضة فى وحدة تدريب متنقلة بالمحافظة

الأكثر قراءة

شاب يمارس الرذيلة مع زميلته بالمدرسة 5 مرات لإرغام أهلها على زواجهما

لأسباب تتعلق بالصالح العام.. قرار وزارى بإبعاد 4 أجانب إلى خارج البلاد

فضيحة نتنياهو.. مفاجأة كبرى وراء موافقة إسرائيل على صفقة الهدنة وتبادل المحتجزين

بدء محاكمة المتهم بسرقة المواطنين بتغيير العملات الأجنبية بعابدين

أسعار الفراخ| بورصة الدواجن اليوم الأحد 26-11-2023 فى مصر

"حُقنة مسكن" تقتل طالبة فى التبين.. فما قصتها؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

العدالة للفلسطينيين تحقق الأمن لإسرائيل

عبد الرحيم طايع

أما لهذا "النتنياهو" من آخر؟!

محمود الغيطاني

النزعة الإنسانية في السينما الصينية: وونج كار واي نموذجا

حسين دعسة

مصير صفقة الأسرى.. وحرب اليوم الأول بعد انتهاء التهدئة

د.أحمد الخميسى

عباس العقاد والصهيونية العالمية

وائل لطفي

عن الدولة الفلسطينية

ماجد حبته

فلسطين.. منزوعة السلاح!

محمد عبدالعزيز

أول الغيث.. هُدنة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

فى خرق للهدنة.. إصابة 7 فلسطينيين برصاص الاحتلال فى محيط مستشفيى الإندونيسى والقدس

محافظة جنين: الاحتلال يكبد اقتصادنا خسائر بملايين الشواكل

استشهاد طفل فلسطينى برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى الضفة الغربية