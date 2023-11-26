"مصر تنتخب 2024".. ندوات للتوعية بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية بشباب ورياضة الإسكندرية

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية برئاسة الدكتوره صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، ندوات عن أهمية المشاركة السياسية فى الانتخابات الرئاسة المصرية مصر 2024، حيث عقد مركز شباب الشهيد مهيد الهواري، ندوة بمشاركه 100 من أعضاء المركز.

وتناولت الندوة أهمية المشاركة السياسية في انتخابات الرئاسة المصرية مصر 2024، لتعزيز المشاركة السياسية وزياده الوعي السياسي وتشجيع المواطنين على المشاركة الفعالة في العملية الديمقراطية، فضلًا عن مفهوم المشاركة السياسية وأهميتها في العملية الديمقراطية وتسليط الضوء على أهمية انتخابات الرئاسة في مصر ودورها في تحديد مسار البلاد السياسي.

كما تناولت المشاركة الفاعلة للمرأة ودورها في الحراك الشعبي والسياسي لما للمرأة من اهمية في كل المجتمعات، لذا فمن الاهمية عقد الندوات واللقاءات التي تعمل علي تعميق مفهوم المواطنة لديها ورفع ولاءها وانتماءها تجاه الدولة ودمجها في عملية التنمية والمشاركة في الحياة السياسية.

وكانت الدكتوره صفاء الشريف قد وجهت اثناء اجتماعها الاسبوعي بعقد ندوات أيام الخميس والجمعه والسبت بجميع مراكز الشباب وذلك حتي يوم الصمت الانتخابي.

وقالت الدكتورة صفاء الشريف إن المشاركة في الانتخابات الرئاسية "مصر تنتخب 2024" هي واجب وطني لكل مواطن، وتعد اسهامًا هامًا في العملية الديمقراطية، وأن المشاركة في الانتخابات تساهم في تشكيل المشهد السياسي المصري.



ندوه تثقيف سياسي للنشء بمركز شباب ابيس

كما نظم مركز شباب ابيس1، التابع لفرع شباب شرق، ندوة تثقيف سياسي للنشء بالمركز وذلك ضمن خطة التثقيف السياسي للمركز.

وتضمنت الندوة مفهوم المشاركة السياسية وأهميتها وآليات وصور المشاركة السياسية في رفع الوعي السياسي لدي الطلائع والشباب وذلك في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة بالتنشئة السياسية لدي أعضاء البرلمان وخلق جيل مهتم بالوعي الثقافي السياسي وقادر على المشاركة في الحياة السياسية، بهدف تعزيز قيم الولاء والانتماء، وبناء الوعي، وتنمية القدرات وتأهيل الشباب، بالإضافة إلي تكريس مفهوم المواطنة وغرس حب الوطن لدي الطلائع والشباب.

وتأتي هذه الندوات في إطار توجيهات الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية بتعزيز المشاركة السياسية ونشر الوعي السياسي.

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