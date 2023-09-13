الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"شباب ورياضة الإسكندرية" تنظم أنشطة متنوعة لأبناء "بشاير الخير"

نشاط كشفي لأبناء
نشاط كشفي لأبناء بشاير الخير

نفذت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية برئاسة الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، عددا من الأنشطة المتنوعة بمشروع بشاير الخير، في إطار الاهتمام بأبناء مشروع  "بشاير الخير"، وتقديم كافة الأنشطة لهم لتنميه القدرات الإبداعية والفكرية والرياضة، 

جاء ذلك تحت رعاية اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.
 

نشاط كشفى ضمن البرنامج الصيفى

ونظمت المديرية من خلال "الإدارة العامة للشباب" ضمن البرنامج الصيفي لمشروع بشاير الخير "نشاط كشفي" استفاد منه 35 طالبا وطالبة، وتضمن شرحا عن تاريخ الكشافة وألعاب شد الحبل وتعليم العقد والربطات وطرق التخاطب ومعرفة الساعة من خلال الشمس، وتأتي هذه الأنشطة لشغل أوقات النشء والشباب بما هو نافع ومفيد.

كما نفذت إدارة الطلائع بمديرية الشباب والرياضة، ضمن البرنامج الصيفي لمشروع بشاير الخير، نشاط فني تضمن رسم وتلوين لتنمية مهارات الاطفال والذي استفاد منه 30 طالبًا وطالبة من أبناء بشاير الخير.

اهتمام خاص بأبناء بشاير الخير

وقالت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة في بيان اليوم: إننا نولي اهتمامًا خاصًا لأبناء بشاير الخير، ونبذل أقصى جهد لشغل أوقات الفراغ بكل ماهو مفيد، وتسعى مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية لتقديم كل الأنشطة في كافة المجالات لأبناء هذا المشروع الذي يعد أحد أهم إنجازات الدولة المصرية على أرض الإسكندرية.

مشروع القضاء على العشوائيات

ويعد مشروع بشاير الخير هو حل جذري للقضاء على مشكلة المناطق العشوائية التي انتشرت بشكل ملحوظ منذ 2011 في الإسكندرية، والتفكير في القضاء على تلك المناطق وليس محاولة تحسينها وتطويرها فقط، هذا التفكير المطول تمثل في مشروع بشاير الخير، الذي يعد عملية إنقاذ مدروسة بعناية؛ لحماية سكان المناطق العشوائية من خطر سقوط منازلهم.

تنظم أنشطة متنوعة لأبناء
تنظم أنشطة متنوعة لأبناء "بشاير الخير"
تنظم أنشطة متنوعة لأبناء
تنظم أنشطة متنوعة لأبناء "بشاير الخير"
تنظم أنشطة متنوعة لأبناء
تنظم أنشطة متنوعة لأبناء "بشاير الخير"
تنظم أنشطة متنوعة لأبناء
تنظم أنشطة متنوعة لأبناء "بشاير الخير"
الشباب والرياضة وزير الشباب والرياضة محافظ الإسكندرية بشاير الخير أنشطة وفعاليات

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