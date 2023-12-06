الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

نقيب الفلاحين يؤيد مبادرة الدستور "صوتك لمصر": المشاركة في الانتخابات الرئاسية تؤكد قوة الشعب

أبو صدام
أبو صدام

أعلن حسين أبو صدام،  نقب الفلاحين، تأييده لمبادرة الدستور«صوتك لمصر» داعيا الفلاحين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، حيث تُعد المشاركة فيها من الحقوق والواجبات المدنية الأساسية للمواطنين، فالمشاركة الفعّالة في العملية الانتخابية تعكس التزامنا بالديمقراطية وتسهم في بناء مستقبل مصر.

 

وأوضح أبوصدام في تصريحات لـ"الدستور"، أن المشاركة في الانتخابات تأتي في الوقف الفارق في الوطن العربي، حيث إنها أهم حدث في هذه الأيام، مشيرًا إلى أنها تعطي صورة عن قوة الشعب المصري، ومشاركته في الانتخابات يعتبر تكملة لمسيرة  الإصلاح الاقتصادي.

 

وأضاف أن التصويت يعد واحدًا من أهم أركان الديمقراطية، حيث يسمح للمواطنين بالتعبيرعن آرائهم واختيار من يمثلهم ويصوغ سياسات البلاد، بالمشاركة في الانتخابات، يتم تعزيز شرعية الحكومة والسلطات المنتخبة، حيث يتم اختيارها بناءً على إرادة الشعب.

 

وأشار إلى أن التصويت يعد فرصة للمواطنين للمساهمة في تحقيق التغيير والإصلاح في المجتمع، حيث يمكنهم اختيار المرشح الذي يعكس آراءهم ويسعى لتحقيق مصالحهم، وتعزيز المشاركة المجتمعية، حيث تشجع عملية التصويت على مشاركة أوسع من قبل المواطنين في شؤون البلاد، مما يعزز الوعي المجتمعي والاندماج السياسي.

 

وأكد نقيب الفلاحين، أن المشاركة في الانتخابات هي فرصة للمواطنين للتأثير في مستقبل بلدهم والمساهمة في بناء دولة قوية وديمقراطية يجب على جميع المواطنين أداء واجبهم الانتخابي بشكل فعّال لضمان التغيير الإيجابي والتقدم في مصر.

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