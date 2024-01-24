الأربعاء 24 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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«إحياء تراث العمارة الإسلامية في مصر» بمكتبة الإسكندرية

دورة تدريبية مكتبة
دورة تدريبية مكتبة الإسكندرية

 

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال مركز دراسات الحضارة الإسلامية بقطاع البحث الأكاديمي دورة تدريبية وورشة عمل بعنوان: "إحياء تراث العمارة الإسلامية في مصر: البحث عن الأصالة"، في الفترة من 28 إلى 31 يناير 2024، يوميًّا من الساعة 9.00 صباحًا إلى 7.00 مساءً، بقاعة الشراع الثالث. 


تأتي الدورة ضمن سلسلة ورش عمل التراث المعماري والعمراني التي ينظمها مركز دراسات الحضارة الإسلامية، ويحاضر فيها نخبة من الأساتذة والمتخصصين.


الدورة مخصصة لطلاب العمارة والفنون والآثار، وتهدف إلى إعادة قراءة التاريخ في ضوء ما توفره تكنولوجيا المستقبل من أجل تأصيل الأجزاء المنسية والمجهولة من المباني التراثية والتاريخية، وتنمية قدرة المشاركين على قراءة الوثائق التاريخية والاستعانة بها في فهم المباني التراثية والتاريخية ذات القيمة، وتدريب المشاركين على التوثيق المعماري وبأساليب متعددة التقليدية منها والحديثة، وزيادة وعي المشاركين بالتراث المعماري للحضارة الإسلامية، وإعادة صياغة العناصر المعمارية التاريخية والتراثية. 
 

مناقشة رواية “ماتريوشكا من أسوان”

  كما تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال مختبر السرديات التابع لقطاع التواصل الثقافي بالمكتبة ندوة بالحضور الفعلي وأيضًا أون لاين عبر تطبيق ويبكس؛ بقاعة (C) لمناقشة رواية "ماتريوشكا من أسوان" للأديب فتحي سليمان؛ والتي يناقشها النقاد د. أسعد الصالح، ود. سعد عبد الغفار، ود. عبير يحيى، ود. مها الغنام.  ويدير اللقاء الأديب منير عتيبة مؤسس ومدير مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية. وذلك يوم الثلاثاء 30 من يناير 2024م في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

 جدير بالذكر أن فتحي سليمان أديب مصري تخرج من كلية السياحة والفنادق وهو عضو اللجنة الثقافية بنقابة اتحاد كتاب مصر، وعضو اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، وعضو إداري لمهرجان شرم الشيخ السينمائي، كما يشغل وظيفة معد برامج بالتلفزيون المصري. وكاتب برامج بمحطة نجوم أف ام الإذاعة. وحاصل على تفرغ من وزارة الثقافة لمشروع ثمانية القاهرة الأدبي. صدر له: كتاب ساخر بعنوان: كلام مالهوش لازقة صدر في جزأين. وروايات: على محطة فاتن حمامة، بولاق أبو العلا، شاي باللبن في الزمالك، ماتريوشكا من أسوان.  

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