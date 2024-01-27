إعلان أسماء الفائزين فى تصفيات كأس مصر للطهاة بالإسكندرية

اختتمت مسابقة كأس مصر للطهاة فعالياتها بمحافظة الإسكندرية، في احتفالية تم خلالها إعلان أسماء الفائزين المؤهلين لتصفيات كأس الأمم الأفريقية للطهاة بمدينة مراكش بدولة المغرب.

جاء ذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية، والدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، وشيرين مصطفى مدير الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة وإدارة الحفاظ على التراث، وعبدالوهاب محمد مدير مكتب وزارة السياحة بالإسكندرية وعدد كبير من القناصل والمهتمين بالمجال السياحى بالإسكندرية.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر، نائب محافظ الإسكندرية، حرص المحافظ على متابعة كافة الفعاليات، والتطورات والنتائج الخاصة بالمسابقة، مؤكدةً أن محافظة الإسكندرية قدمت كل أنواع الدعم لإنجاح هذا الحدث الذى انفردت به محافظتنا.

وخلال الحفل تم عرض فيديو مقدم من الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، عن أهم المعالم السياحية والأثرية لمدينة الإسكندرية وكذلك فيديو عن الأكلات التراثية لعروس البحر المتوسط.

وتم إعلان خلال احتفالية الختام أسماء الطهاة الفائزين، في فئات المسابقات (السخن- الحلواني) والذى يؤهل الفائزين للوصول لتصفية كأس الأمم الإفريقية المقام بالمغرب فى مايو المقبل، ومنها الي كأس العالم للطهاه والذى تستضيفه ليون بفرنسا سبتمبر المقبل

أسماء الفائزين المؤهلين للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية للطهاة



فئة السخن

-المركز الأول: الشيف محمد ممدوح،

ومساعد شيف مصطفى سمير.

-المركز الثاني: الشيف شهاب مدحت، ومساعد شيف سيد الجوري.

- المركز الثالث: الشيف أحمد شريف، ومساعد شيف عبدالله.

فئة الحلوانى

والتي تنقسم إلى قسمين: قسم تماثيل السكر، وقسم تماثيل الشيكولاته.

- فاز بالمركز الأول في مسابقة تماثيل السكر.

الشيف وائل محمد مصطفى.

-وبالمركز الأول في تماثيل الشيكولاتة الشيف اسلام عرفة.

-المركز الثانى الشيف عصام المنسي، والشيف سيد عرابي.

- المركز الثالث الشيف محمد أنور، والشيف أحمد عبدالناصر.

صغار الطهاة

كما تم استحداث فئة ثالثة من المسابقة وهى مسابقة بين فئة "صغار الشيفات" بمعاهد وكليات السياحة والفنادق من الطلاب والخريجين المشاركين في التصفيات وجاءت اسماء الفائزين كالتالي:

- المركز الأول: الطالب ابراهيم محمد من معهد أبوقير بالإسكندرية.

- المركز الثاني: الطالب هادي حسين من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

- المركز الثالث: مازن رامي أحمد من المعهد العالي للسيوف.

الفائزين بمسابقة كأس مصر للطهاة

الفائزين بمسابقة كأس مصر للطهاة

الفائزين بمسابقة كأس مصر للطهاة

الفائزين بمسابقة كأس مصر للطهاة