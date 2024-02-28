وزير التموين: تنظيم معارض"أهلًا رمضان " بجميع المحافظات

أكد على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أنه يتم تنظيم معارض "أهلًا رمضان " في كافة المحافظات لتوفير السلع الأساسية والرمضانية بخصومات تصل إلى 30%، لافتا إلى أن المعرض الرئيسي بالقاهرة يتم إقامته على مساحة 6000 متر، متضمنا 124 جناحا لعدد من الشركات والجهات المشاركة، ويتضمن كافة السلع منها السكر، والزيت، والألبان ومنتجاتها، والمكرونة، والفول، والعدس، والأرز ومنتجات اللحوم والدواجن، بالإضافة إلى السلع الرمضانية من بلح وياميش، وغيرها بأعلى جودة وبأسعار مخفضة.

جاء ذلك على المؤتمر الصحفى الذى عقده وزير التموين عقب افتتاح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمعرض"أهلًا رمضان" الرئيسى بقاعة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأرض المعارض بمدينة نصر لتوفير احتياجات المواطنين من كافة السلع الغذائية.

وعقب الافتتاح، أكد رئيس مجلس الوزراء أن تنظيم معارض "أهلًا رمضان" في جميع محافظات الجمهورية يأتي بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوفير أفضل السلع بأسعار تنافسية للحد من آثار التضخم على المواطنين.