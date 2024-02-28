الأربعاء 28 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

وزير التموين: تنظيم معارض"أهلًا رمضان " بجميع المحافظات

الدكتورعلى المصيلحى
الدكتورعلى المصيلحى

أكد على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أنه يتم تنظيم معارض "أهلًا رمضان " في كافة المحافظات لتوفير السلع الأساسية والرمضانية بخصومات تصل إلى 30%، لافتا إلى أن المعرض الرئيسي بالقاهرة يتم إقامته على مساحة 6000 متر، متضمنا 124 جناحا لعدد من الشركات والجهات المشاركة،  ويتضمن كافة السلع منها  السكر، والزيت، والألبان ومنتجاتها، والمكرونة، والفول، والعدس، والأرز ومنتجات اللحوم والدواجن، بالإضافة إلى السلع الرمضانية من بلح وياميش، وغيرها بأعلى جودة وبأسعار مخفضة.

جاء ذلك على  المؤتمر الصحفى الذى عقده وزير التموين عقب افتتاح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمعرض"أهلًا رمضان" الرئيسى بقاعة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأرض المعارض بمدينة نصر لتوفير احتياجات المواطنين من كافة السلع الغذائية.

وعقب الافتتاح، أكد رئيس مجلس الوزراء أن تنظيم معارض "أهلًا رمضان" في جميع محافظات الجمهورية يأتي بناء على توجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوفير أفضل السلع بأسعار تنافسية للحد من آثار التضخم على المواطنين.

الأكثر قراءة

عاجل.. الحكومة تعلن موعد انتهاء أزمة السكر

وزير التموين يزف بشرى سارة للمصريين بعد صفقة رأس الحكمة

مفاجأة فى تحقيقات قضية "فتاة الشروق" حبيبة الشماع

عامر حسين يكشف عن هوية حكم نهائى "كأس مصر"

القبض على المتهم بقتل الجواهرجى" حسني الخناجرى"

أسعار الذهب اليوم تواصل الانخفاض في التعاملات المسائية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

عراق التاريخ

جلال حمام

القضاء على أونروا.. حتمية إسرائيلية

محمد العسيري

فى لحظة الدنيا تتغير

وائل لطفي

رسائل التفاؤل

ماجد حبته

.. ومجمع صناعى إيطالى

مدحت بشاى

"الأمية".. يا أمتى الناهضة

عبد الرحيم طايع

شخصيات إبراهيم داود

محمد عبدالعزيز

رحم الله شاعر الرصيف

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

بلدية غزة: الاحتلال الإسرائيلي حول القطاع إلى مدينة منكوبة

استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة 22 آخرين فى قصف الاحتلال مدينة غزة

ما يجب معرفته بشأن أبرز تطورات محرقة غزة خلال الليلة الماضية