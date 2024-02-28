عاجل.. الحكومة تعلن موعد انتهاء أزمة السكر

قال الدكتورعلي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الشركة القابضة للصناعات الغذائية، تقوم بتوفيرالسكر التمويني والحر على البطاقات التموينية، وكذلك السكر الموجود في كافة خطوط التعبئة الموجودة بجمهورية مصر العربية، والسكرالموجود في الهايبر ماركت والسلاسل التجارية.

وأضاف المصيلحي خلال المؤتمر الصحفي المنعقد مساء اليوم على هامش افتتاح معرض "أهلًا رمضان" الرئيسي في مدينة نصر، أن مشكلة التوزيع تأتي نتيجة وجود تجار كانوا يتاجرون في السكر، قاموا بالعزوف عن التعامل مع ارتفاع اسعاره، وفي القريب العاجل سيتم حل تلك الأزمة.

وتابع المصيلحي أنه خلال أسبوع أو 10 أيام ستنتهي الأزمة مع زيادة عمليات توريد بنجر السكر لمصانع التموين إضافة إلى استمرار عمليات توريد قصب السكر خلال الموسم الجاري.

وأشار المصيلحي إلى أن الارتفاع غير المسبوق في سعر الدولار وصعوبة تدبيره خلال الفترة الماضية، كانت مرحلة مؤقتة جدًا.

وأكد أن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بدأ في الانخفاض نتيجة مشروع رأس الحكمة والتي أدت إلي تغيير سعر العملة الصعبة، كما أن أسعار الذهب بدأت في الانخفاض أيضَا لارتباطها بسعر صرف الدولار.

ولفت وزيرالتموين إلي أنه بالنسبة للسلع الغذائية، أشكر كافة المنتجين لأن لديهم مخزونا من الخامات تم شراؤها عند ارتفاع اسعار الدولار، تم تصنيعها كسلع ومواد غذائية وطرحها في معارض "أهلًا رمضان" بأسعار مخفضة.

وتابع المصيلحي أن مجتمع الصناعة والتجارة كان لهم دور كبير في طرح كافة السلع بأسعار مخفضة، إضافة إلي الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين بإقامة المعارض والشوادر من أسوان وحتي العريش، قائلا: الدنيا صعبة آه بس اللي جاي أفضل إن شاء الله.