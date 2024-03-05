وزير التموين: اعتمدنا خفض سعر لتر زيت الخليط

قال وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتورعلى المصيلحي، إنه اعتمد سعر زيت الخليط اللتر بسعر 80 جنيهًا مقابل 100 جنيه في السوق الحرة، أما سعر الزيت الخليط اللتر في المجمعات الاستهلاكية بسعر 65 جنيهًا.

وأشار، خلال مؤتمر صحفي منعقد في مقر وزارة التموين والتجارة الداخلية بالعاصمة الإدارية، إلى أن أعلى نقطة استهلاك في السنة تكون بعد النصف من شعبان حتى مع بداية شهر رمضان، ورغم ذلك تم خفض أسعار السلع الغذائية، موضحًا أن الشركات خفضت الأسعار بعد الاطمئنان على توافر سعر الدولار في البنوك.

البنية التحتية للتجارة الداخلية



جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، اليوم الثلاثاء عبر الفيديو كونفرانس، عدد 16 مكتبًا من شبكة مكاتب السجل التجاري النموذجي في العديد من المناطق بالمحافظات المختلفة "الجيزة، منوف بمحافظة المنوفية، وحدة مستخرجات الغربية، كفرالدوار، العاشر من رمضان، 15 مايو، المنيا، إبشواى، طامية الصف، رأس غارب، السنبلاوين، أبوتيج، المنزلة، رشيد، دسوق".

يأتي ذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتطوير وتحديث البنية التحتية لمنظومة التجارة الداخلية، فضلًا عن تسريع وتيرة التحول الرقمي وتيسير حصول المنشآت ومنتسبيها على خدمات متميزة في إطار خطة الوزارة لميكنة الخدمات التموينية والتجارية.