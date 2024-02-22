الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير التموين بتعديل وتوحيد أوزان عبوات الشاى

نشرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية" في عددها الصادر، اليوم الخميس، قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية رقم 283 لسنة 1998 بشأن توحيد أوزان عبوات الشاي.

وجاء نص القرار كالتالي: بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وتعديلاته، وعلى قرار وزير التموين رقم 148 لسنة 1992 بشأن تنظيم الاتجار في الشاي، وعلى قرار وزير التجارة والتموين رقم 283 لسنة 1998 بتوحيد أوزان عبوات الشاي وتعديلاته وعلى موافقة لجنة التموين العليا.

جاء قرار المادة الأولى كالآتي: تضاف عبوة وزن 200 جرام صافي إلى أوزان عبوات الشاى المعدة للبيع المنصوص عليها بالمادة 1 من القرار رقم 283 لسنة 1998 المشار إليه.

تخفيض سعر زيت الخليط زنة 800 مللي إلى 65 جنيهًا بدلًا من 70 جنيهًا

وكان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أصدر قرارًا بتخفيض سعر زيت الخليط زنة 800 مللي إلى 65 جنيهًا بدلًا من 70 جنيهًا في كل معارض وشوادر "أهلا رمضان" على مستوى الجمهورية، إضافة إلى فروع الشركات الغذائية والاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية المشاركة في معارض "أهلا رمضان".

وأكد الوزير، أن الاحتياطي الاستراتيجي من كافة السلع الغذائية والتموينية آمن ويكفي لما بعد شهر رمضان بنحو 4 أشهر، مشيرًا إلى أنه يتم طرح كميات كبيرة من السلع الأساسية في معارض وشوادر "أهلا رمضان"، بالإضافة إلى المنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية في كافة محافظات الجمهورية عبر شركاتها التابعة لها.

من جانبه، قال اللواء أحمد حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، إنه تم إصدار تعليمات لكافة الشركات التابعة للقابضة والمشاركة في "أهلا رمضان" بتطبيق قرار وزير التموين بتخفيض سعر زيت الخليط زنة 800 مللي إلى 65 جنيهًا بدلاً من 70 جنيهًا تخفيفًا عن كاهل المواطنين.