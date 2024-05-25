سعر الفراخ البيضاء والبيض اليوم السبت 25-5-2024 فى بورصة الدواجن

سعر الفراخ البيضاء والبيض اليوم السبت 25-5-2024 في بورصة الدواجن محور اهتمام الملايين من ربات البيوت في كافة محافظات الجمهورية حيث يعد من أكثر المأكولات على السفرة المصرية سواء في الإفطار أو الغذاء ويفضلها الملايين من الأطفال.

سعر الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم السبت 25-5-2024

نعرض سعر الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم السبت 25-5-2024 في الأسواق المصرية للمستهلكين مع الإقبال على الشراء عقب انتهاء أعياد المسحيين حيث تشهد الأسعار استقرار ملحوظ مع توافر الأعلاف الداجنة للمزارع وصغار المربين وجاءت أسعار الطيور في الأسواق المصرية كما يلي:-

سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزارع للتجار نحو 75 جنيه وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 80 جنيه.

سعر كيلو الفراخ البلدي في المزارع للتجار نحو 110 جنيه وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 120 جنيه

سعر كيلو الفراخ الساسو في المزارع للتجار نحو 90 جنيه وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 100 جنيه.

سعر كيلو الفراخ الأمهات في المزارع للتجار نحو 70 جنيه وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 80 جنيه.

أسعار الكتاكيت اليوم السبت 25-5-2024

سعر الكتكوت البلدي الحر عمر يوم من 9.50 إلى 9.75 جنيه.

سعر الكتكوت البلدي المشعر عمر يوم من 9.75 إلى 10.00 جنيه.

سعر الكتكوت البلدي الهجين عمر يوم من 10.25 إلى 10.50 جنيه.

سعر الكتكوت الروزي للتسمين عمر يوم من 20.00 إلى 20.50 جنيه.

سعر الكتكوت الروزي الفيومي عمر يوم من 20.50 إلى 20.75 جنيه.

سعر الكتكوت الجميزة عمر يوم من 21.50 إلى 21.75 جنيه.

سعر الكتكوت الساسو شيفر بيور من 23 إلى 23.25 جنيه.

سعر الكتكوت الأبيض فوق 42 جرام من 26 إلى 26.25 جنيه.

أسعار البيض اليوم السبت 25-5-2024

سعر كرتونة البيض الأبيض في المزارع للتجار نحو 118 جنيه وفي المحلات التجارية نحو 122 جنيه.

سعر كرتونة البيض الأحمر في المزارع للتجار نحو 125 جنيه وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 120 جنيه.

سعر كرتونة البيض البلدي في المزارع للتجار نحو 130 جنيه وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 140 جنيه.