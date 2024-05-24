الجمعة 24 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خبير اقتصادي يكشف أسباب قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري

قال الدكتور سيد طه بدوي، رئيس قسم الاقتصاد والتشريع الضريبي بكلية الحقوق جامعة القاهرة، إن إبقاء لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي علي أسعار الفائدة خلال اجتماعها أمس، قرار صائب وجاء وفق التوقعات ويؤثر إيجابيا علي الاقتصاد المصري.

وألمح الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لـ “الدستور”، إلى أن تراجع معدلات التضخم واستقرار سعر الصرف أدي إلى اتخاذ هذا القرار، مشيرًا إلي أن مخاطر التوترات الجيوسياسية بالمنطقة أدت الي مزيد من التشدد في السياسة النقدية.

تحول كبير بعد صفقة "رأس الحكمة" 

وأضاف “بدوي” أن الاقتصاد المصري شهد تحولًا كبيرً بعد اتمام صفقة رأس الحكمة والتي أدت إلي سيد الفجوة التمويلية وتحقيق سيولة دولارية كبيرة أنهت مشكلة أزمة النقد الأجنبي في نصر مما ادي الي استقرار نسبي في الاقتصاد المصري وهذا سيدفع الي تحسن كبير في المؤشرات الاقتصادية الحالية.

وأكد أن إبقاء أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير يُعد مناسبًا في الفترة الحالية، وستواصل لجنة السياسة النقدية تقييم أثر قراراتها على الاقتصاد في ظل التقييد الحالي للأوضاع النقدية وفي ضوء ما يرد من بيانات خلال الفترة القادمة.

وأكد الخبير الاقتصادي، أنه مع ذلك هناك مخاطر تحيط بمسار التضخم المتوقع، منها تصاعد التوترات الجيوسياسية الحالية، والظروف المناخية غير المواتية، محليًا وعالميًا، بالإضافة إلى إجراءات ضبط المالية العامة.

كما أوضح البنك المركزي في بيانه، أنه على الصعيد العالمي ظلت النظرة المستقبلية للنمو الاقتصادي إيجابية، وإن كانت معدلاته المتوقعة أقل من المتوسط التاريخي، ورغم تراجع معدلات التضخم عالميًا، واصلت البنوك المركزية الرئيسية سياساتها النقدية التقييدية لضمان تقارب معدل التضخم نحو مستوياته المستهدفة.

وفيما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية خاصةً الطاقة، لا تزال النظرة المستقبلية بشأن تطورات العرض والطلب في الأجل المتوسط غير مؤكدة، خاصة أن العرض يظل عُرضة للصدمات الناجمة عن التوترات الجيوسياسية.

وألمح إلى أنه على الصعيد المحلي، فقد سجَّل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو قدره 2.3% خلال الربع الرابع من عام 2023، ليسجل النصف الأول من العام المالي 2023/2024 معدل نمو بلغ 2.5% مقابل 4.2% خلال الفترة المناظرة من العام السابق، ويرجع هذا التباطؤ إلى تراجع مساهمة قطاع الصناعة في النمو.

وتابع الخبير الاقتصادي، بالنسبة للربع الأول من عام 2024، تفيد المؤشرات الأولية باستمرار ضعف النشاط الاقتصادي، وعليه من المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2023/2024 مقارنة بالعام المالي السابق، ويُتوقَع للنشاط الاقتصادي أن يتعافى بداية من العام المالي 2024/2025.

البنك المركزي لجنة السياسات النقدية أسعار الفائدة التضخم الطاقة

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