الجمعة 24 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أسعار الذهب تتراجع مدفوعة بتثبيت الفائدة.. عيار 21 يسجل 3130 جنيهًا

الذهب
الذهب

انخفض سعر الذهب المحلي بسبب تراجع سعر أونصة الذهب العالمي، إلى جانب قيام البنك المركزي المصري، يوم أمس، بتثبيت أسعار الفائدة دون تغيير، الأمر الذي يعني استقرار تحركات سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية دون تغييرات كبيرة، وبالتالي يعتمد سعر الذهب المحلي في تحركاته على السعر العالمي.

وانخفض سعر الذهب العالمي ليكسر المستوى 2365 دولارا للأونصة، ويستمر في الهبوط إلى مستوى الدعم 2325 دولارا للأونصة، وتراقب الأسواق إغلاق الذهب هذا الأسبوع، فإذا أغلق تحت المستوى 2365 دولارا للأونصة، الذي يمثل خط الاتجاه الصاعد الذي تم كسره يوم أمس، فإن هذا قد يعني المزيد من الهبوط في الأسعار خلال الفترة القادمة.

مستهدفات تراجع أسعار الذهب عند 2300 دولار، ثم منطقة المستوى 2280- 2270 دولارا للأونصة.

أما عن السعر المحلي:

انخفض سعر الذهب المحلي عيار 21 ليكسر مستوى الدعم 3150 جنيها للجرام، مسجلا أدنى مستوى عند 3130 جنيها للجرام، ليبدأ في التذبذب فوق هذا المستوى، ومن المتوقع أن تستمر التداولات في التذبذب بين 3130- 3170 جنيها للجرام، وتعتمد على تحركات السعر العالمي.

وتشهد أسعار أونصة الذهب العالمي تعافيا طفيفا خلال تداولات اليوم الجمعة، وذلك بعد أن سجلت أدنى مستوى في أسبوعين مطلع هذا اليوم، ليقبل الذهب على تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ أكثر من 5 أشهر في ظل تراجع توقعات خفض أسعار الفائدة هذا العام. 

سعر الذهب اليوم الخميس 23 مايو 2024 فى مصر بالجنيه والدولار

أسعار الذهب في مصر  
وافتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا تداولات اليوم الجمعة عند المستوى 3135 جنيها للجرام، ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 3140 جنيها للجرام، بعد أن انخفض الذهب يوم أمس بمقدار 20 جنيها، ليغلق عند المستوى 3130 جنيها للجرام، بعد أن افتتح جلسة الأمس عند المستوى 3150 جنيها للجرام. 

بالمصنعية| سعر الذهب اليوم الجمعة 24- 5-2024 فى مصر للبيع والشراء

توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية

شهد سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاعا طفيفا خلال تداولات اليوم، الجمعة، وذلك بعد أن سجل أدنى مستوى في أسبوعين، ليقبل الذهب على تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ أكثر من 5 أشهر، بدعم من ارتفاع الدولار والتوقعات ببقاء الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول من الوقت.

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