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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بالمصنعية| سعر الذهب اليوم الجمعة 24- 5-2024 فى مصر للبيع والشراء

الذهب
الذهب

سجل سعر الذهب اليوم تراجع طفيف، بنحو 10 جنيهات في الجرام للذهب عيار 21 – أكثر أعيرة الذهب تداولًا في السوق المصري – بالتزامن مع الخسائر التي يحققها سعر الذهب العالمي، وتعرض “الدستور” في التقرير التالي سعر الذهب اليوم الجمعة 24- 5-2024  في مصر للبيع والشراء.

سعر الذهب في مصر بالمصنعية

تختلف مصنعية الذهب حسب نوع العيار فكلما ارتفع عيار الذهب قلت مصنعيته، وتبلغ مصنعية الذهب عيار 21 من 60 إلى 100 جنيه حسب الصاغة، بينما تصل الذهب عيار 18 إلى 14 %، ولكن تختلف حسب محل الذهب وموقعه. 

سعر الذهب اليوم الخميس 23 مايو 2024 فى مصر بالجنيه والدولار

ارتفاع صافي التدفقات النقدية لصناديق الذهب لـ15.9 طن

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب عيار 24 :بيع 3،560 جنيه، وللشراء 3،583 جنيه.

سعر الذهب عيار 22 : بيع 3،263 جنيه، وللشراء 3،284 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 : بيع 3،135 جنيه، وللشراء 3،115 جنيه.

سعر الذهب عيار 18 : بيع 2687.25جنيه، وللشراء 2665.75 جنيه.

سعر الذهب عيار 14 : بيع 2،077 جنيه، وللشراء 2،090 جنيه.

سعر الذهب عيار 12 : بيع 1،780 جنيه، وللشراء 1،791 جنيه.

الاونصة: بيع 110،716 جنيه، وللشراء 111،427 جنيه.

الجنيه الذهب: بيع 24،920 جنيه، وللشراء 25،080 جنيه.

الكيلو الذهب: بيع 3،560،000 جنيه، وللشراء 3،582،857 جنيه.

سعر الذهب اليوم بالدولار

سجل سعر الذهب اليوم بالدولار تراجع جديد لليوم الثاني على التوالي، مع صدور نتائج اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وسجل سعر الذهب العالمي لعقود الذهب الفورية بنحو 14 دولارا تقريبا أو بنسبة 0.58% تقريبا، ليتم تداول الذهب قرب مستوى 2365 دولار للأوقية، وكذلك، انخفضت عقود الذهب الاَجلة بنسبة 1.07% وسجلت حوالي 2367 دولار للأوقية.

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سعر الذهب اليوم الخميس 23 مايو 2024 فى مصر بالجنيه والدولار

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