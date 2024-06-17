نجل نتنياهو يُعزز مؤامرة "الخيانة" بجيش الاحتلال فى 7 أكتوبر

انتقد يائير نتنياهو، نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي، قرار المحكمة العليا بوقف التحقيق في إخفاقات الجيش وجهاز الأمن الداخلي (شين بيت)، قبل وأثناء وبعد هجوم حركة حماس في السابع من أكتوبر.

تساؤلات من نجل رئيس وزراء الاحتلال

وتساءل:"ما الذي يحاولون إخفاءه؟ إذا لم تكن هناك خيانة، فلماذا يخافون من جهات خارجية ومستقلة تحقق فيما حدث؟"، وأكد أن لجنة التحقيق الرسمية، على الرغم من اسمها المثير للجدل، يرأسها دائمًا قاضٍ من المحكمة العليا، وبالتالي تُستخدم دائمًا تقريبًا كلجنة تغطية لليسار.

وأضاف نتنياهو الابن أنه "لم يكن من الواضح له لماذا يعارض المسئولون العسكريون التحقيق، حتى يومنا هذا لم يتم تقديم إجابة حول سبب عدم إبلاغ رئيس الوزراء بالمحادثة في الليلة السابقة على السابع من أكتوبر؟".

وتابع: “لماذا لم يتم إطلاعه على المواد التي تم اكتشافها كجزء من تقرير الاستخبارات أسوار أريحا؟ لماذا استمر رؤساء الجيش والمخابرات في الادعاء بأن حماس ردعت؟ أين كان سلاح الجو في السابع من أكتوبر؟”.

وشارك نجل نتنياهو خلال عطلة نهاية الأسبوع، مقطع فيديو يصف رئيس الأركان هرتزل هاليفي ورئيس الشاباك رونين بار ورئيس الاستخبارات العسكرية المنتهية ولايته أهارون حاليفا بـ "ثلاثة إخفاقات قاتلة". الفيديو، الذي نشره نتنياهو على حسابه على إنستجرام، يلقي باللوم على بيني جانتس لتعيين الثلاثة في مناصبهم، ويطلق عليه "ملك المؤامرة".

في الشهر الماضي، نشر يائير نتنياهو مقطع فيديو هدد فيه جندي احتياطي ملثم برفض جماعي للامتثال للأوامر إذا تم تسليم السيطرة على قطاع غزة لحماس أو السلطة الفلسطينية.

غادر نتنياهو إسرائيل منذ أكثر من عام، بعد أيام قليلة من إعلان والده إقالة وزير الدفاع يوآف جالانت، وهو ما تراجع عنه لاحقًا. في البداية، بقي في بورتوريكو، وانتقل إلى فلوريدا من هناك.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن اثنين من عملاء الشاباك المسلحين يحرسانه على مدار 24 ساعة في اليوم في برج الشقق الذي يعيش فيه. وفي ديسمبر، ذكرت صحيفة هآرتس أن الدولة دفعت حتى ذلك الوقت نحو مليون شيكل (267 ألف دولار) مقابل تأمينه في الولايات المتحدة. وتشمل النفقات سيارة وسائقًا وإقامة وطعامًا للحراس الشخصيين، ولكنها لا تشمل رواتبهم في الشاباك ونفقات الطيران، مما يعني أن التكاليف أعلى من ذلك.