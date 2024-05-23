سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الخميس 23-5-2024
يستقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في معاملات البنوك المصرية والأجنبية، حيث يستقر عند 12.4628 جنيه للشراء و12.4995 جنيه للبيع في معاملات البنك المركزي المصري.
نرصد في التقرير التالي سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 23 مايو 2024 في معاملات البنوك المصرية والأجنبية.
سعر الريال السعودي اليوم في مصر
سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك المركزي الدولي
12.4628 جنيه للشراء
12.4995 جنيه للبيع
سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم البنك الأهلي المصري
12.46 جنيه للشراء
12.48 جنيه للبيع
سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم بنك مصر
12.44 جنيه للشراء
12.48 جنيه للبيع
سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم بنك الاسكندرية
12.47 جنيه للشراء
12.50 جنيه للبيع
سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم بنك القاهرة
12.46 جنيه للشراء
12.49 جنيه للبيع
سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم بنك قناة السويس
12.41 جنيه للشراء
12.49 جنيه للبيع
سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم البنك التجاري الدولي
12.40 جنيه للشراء
12.49 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي مقابل الدولار
لم يتغير سعر الريال السعودي مقابل الدولار حيث بلغ 0.266 دولار أمريكي لكل ريال سعودي واحد.
أسعار العملات الأجنبية
دولار أمريكي
46.7429 جنيه للشراء
46.8780 جنيه للبيع
يورو
50.6506 جنيه للشراء
50.8158 جنيه للبيع
جنيــه إسترليـنى
59.4756 جنيه للشراء
59.6663 جنيه للبيع
دولار كنـدى
34.2288 جنيه للشراء
34.3378 جنيه للبيع
كرون دانمركى
6.7891 جنيه للشراء
6.8091 جنيه للبيع
كرون نرويجى
4.3749 جنيه للشراء
4.3883 جنيه للبيع
كرون ســويدى
4.3582 جنيه للشراء
4.3714 جنيه للبيع
فرنك سويسرى
51.1242 جنيه للشراء
51.2945 جنيه للبيع
100 ين يابانى
29.8810 جنيه للشراء
29.9693 جنيه للبيع
دينــار كويتى
152.2668 جنيه للشراء
152.7568 جنيه للبيع
درهم اماراتى
12.7247 جنيه للشراء
12.7643 جنيه للبيع
دولار اســـترالى
31.1494 جنيه للشراء
31.2489 جنيه للبيع
دينــار البحــرين
123.9732 جنيه للشراء
124.3613 جنيه للبيع
ريـــال عمـــانى
121.4163 جنيه للشراء
121.8053 جنيه للبيع
ريـــال قطــــرى
12.8203 جنيه للشراء
12.8644 جنيه للبيع
دينـار اردنـى
65.8350 جنيه للشراء
66.2119 جنيه للبيع
يوان صينى
6.4564 جنيه للشراء
6.4753 جنيه للبيع