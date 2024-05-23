سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الخميس 23-5-2024

يستقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في معاملات البنوك المصرية والأجنبية، حيث يستقر عند 12.4628 جنيه للشراء و12.4995 جنيه للبيع في معاملات البنك المركزي المصري.

نرصد في التقرير التالي سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 23 مايو 2024 في معاملات البنوك المصرية والأجنبية.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك المركزي الدولي

12.4628 جنيه للشراء

12.4995 جنيه للبيع

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم البنك الأهلي المصري

12.46 جنيه للشراء

12.48 جنيه للبيع

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم بنك مصر

12.44 جنيه للشراء

12.48 جنيه للبيع

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم بنك الاسكندرية

12.47 جنيه للشراء

12.50 جنيه للبيع

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم بنك القاهرة

12.46 جنيه للشراء

12.49 جنيه للبيع

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم بنك قناة السويس

12.41 جنيه للشراء

12.49 جنيه للبيع

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم البنك التجاري الدولي

12.40 جنيه للشراء

12.49 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

لم يتغير سعر الريال السعودي مقابل الدولار حيث بلغ 0.266 دولار أمريكي لكل ريال سعودي واحد.

أسعار العملات الأجنبية

دولار أمريكي

46.7429 جنيه للشراء

46.8780 جنيه للبيع

يورو

50.6506 جنيه للشراء

50.8158 جنيه للبيع

جنيــه إسترليـنى

59.4756 جنيه للشراء

59.6663 جنيه للبيع

دولار كنـدى

34.2288 جنيه للشراء

34.3378 جنيه للبيع

كرون دانمركى

6.7891 جنيه للشراء

6.8091 جنيه للبيع

كرون نرويجى

4.3749 جنيه للشراء

4.3883 جنيه للبيع

كرون ســويدى

4.3582 جنيه للشراء

4.3714 جنيه للبيع

فرنك سويسرى

51.1242 جنيه للشراء

51.2945 جنيه للبيع

100 ين يابانى

29.8810 جنيه للشراء

29.9693 جنيه للبيع

دينــار كويتى

152.2668 جنيه للشراء

152.7568 جنيه للبيع

درهم اماراتى

12.7247 جنيه للشراء

12.7643 جنيه للبيع

دولار اســـترالى

31.1494 جنيه للشراء

31.2489 جنيه للبيع

دينــار البحــرين

123.9732 جنيه للشراء

124.3613 جنيه للبيع

ريـــال عمـــانى

121.4163 جنيه للشراء

121.8053 جنيه للبيع

ريـــال قطــــرى

12.8203 جنيه للشراء

12.8644 جنيه للبيع

دينـار اردنـى

65.8350 جنيه للشراء

66.2119 جنيه للبيع

يوان صينى

6.4564 جنيه للشراء

6.4753 جنيه للبيع