أسعار الفراخ البيضاء والبلدي والساسو وكرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

على مدار ساعات اليوم يبحث من محبي الدواجن عن أسعارها، خاصة بعد الأرتفاع الذي شهدتها خلال الساعات الماضية حيث ارتفاعت أسعارها بعد أن وصلت إلى 75 جنيه وصلت أمس إلى 91 جنيه في بورصة الدواجن، لتعود لتراجع اليوم مرة أخري لتسجل 87 جنيه في الكيلو وفقا إلي أخر تحديث داخل بورصة الدواجن الرئيسية.

أسعار الدواجن اليوم في الأسواق

ونستعرض في التقرير التالي أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في مستهل التعاملات الصباحية داخل بورصة الدواجن والتي جاءت كالتالي:

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 22 مايو

شهدت أسعار الفراخ البيضاء تراجع ملحوظ في الأسعار اليوم الأربعاء داخل البورصة الرئيسية للدواجن، لتسجل أسعارها سعرتراوح مابين 87 جنيه 88 جنيه للكيلو، في البورصة، وتصل إلي المستهلك بسعر يصل إلي 100 جنيه للكيلو في الأسواق الشعبية.

أسعار الدواجن الساسو اليوم الأربعاء 22 مايو

وقد أعلنت بورصة الدواجن عن أستقرار أسعار الفراخ الساسو اليوم الأربعاء لتسجل أسعارها سعر تراوح مابين 97 جنيه إلي 98 جنيه في الكيلو، وتصل إلي المستهلك في الأسواق الشعبية بسعر 110 جنيه في الكيلو.

أسعار الدواجن البلدي اليوم الأربعاء 22 مايو

تعتبر الفراخ البلدي لا تقل أهمية عن معرفة أسعارها، حيث تعتير من الللحوم المفضلة لدي الكثير من المواطنون، وقد بلغت أسعارها لحم الفراخ البلدي اليوم الأربعاء داخل بورصة الدواجن سعر تراوح مابين 118 جنيه و 120 جنيه في بورصة الدواجن، لتصل إلي المستهلك بسعر 130 جنيه في الكيلو، كما سجلت أسعار لحم أمهات أبيض سعر 80 جنيه.

أسعار البيض اليوم الأربعاء 22 مايو

بلغت أسعار كرتونة بيض أحمر اليوم في بورصة الدواجن بسعر تراوح مابين 121 جنيه و 125 جنيه

بلغت أسعار كرتونة بيض أبيض اليوم في بورصة الدواجن بسعر تراوح مابين 114 جنيه 118 جنيه

بلغت أسعار كرتونة بيض بلدي اليوم في بورصة الدواجن بسعر تراوح مابين 124 جنيه 125 جنيه