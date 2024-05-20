الإثنين 20 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بورصة الدواجن اليوم الفراخ البيضاء

بورصة الدواجن اليوم الفراخ البيضاء.. اعرف التفاصيل

الدواجن
الدواجن

استقرت أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن الرئيسية اليوم، عند الارتفاعات التي سجلتها  أمس، حيث ارتفعت أسعار الفراخ البيضاء خلال هاذان اليومان بنحو 4 جنيهات مسجلة 87 جنيه وتقترب من سعر 100 جنيه للكيلو للمستهلك في بعض المناطق، وتعرض الدستور في التقرير التالي بورصة الدواجن اليوم الفراخ البيضاء آخر تحديث

بورصة الدواجن اليوم الفراخ البيضاء  

سجلت أسعار الفراخ البيضاء اليوم في بورصة الدواجن الرئيسية 87 جنيه بعد أن كانت تسجل 83 جنيه أول امس السبت، وكانت الفراخ البيضاء قد سجلت تراجعات كبير تجاوزة الـ 30 جنيه في الكيلو من بعد عيد الفطر، حيث تجاوزت طوال شهر رمضان 100 كيلو للكيلو، ثم بدأت في التراجع لتستقر عند مستوى الـ 70 جنيه و80 جنيه للكيلو طوال الشهرين الماضيين. 

أسعار بورصة الدواجن اليوم الفراخ البيضاء

سعر الدواجن الساسو   : 94 جنيه. 

سعر الدواجن امهات بيضاء:    78  جنيه. 

"توازن بين العرض والطلب".. اتحاد منتجي الدواجن: 20% انخفاض في الأسعار

أسعار الفراخ البيضاء والبيض فى بورصة الدواجن والأسواق اليوم الإثنين 20-5-2024

أسعار الكتاكيت اليوم 

كتكوت  ابيض: 29 جنيها

كتكوت  ساسو: 18 جنيها

كتكوت القاهرة للدواجن اربو: 31 جنيها

كتكوت نيوهوب ايجيبت للدواجن: 31 جنيها    

كتكوت الفيروز(زلط/ابو زيد): 31   جنيها

كتكوت الوطنية  كب: 32.5 جنيها

كتكوت الوادي   روص: 27 جنيها           

كتكوت العناني  : 33     جنيها

كتكوت روزي: 30 جنيها

كتكوت طنبول   روص: 31 جنيها           

كتكوت نيوجين : 35 جنيها         

كتكوت عاصم الخرصاوى: 29  جنيها

كتكوت القصبي اي ار: 32 جنيها 

كتكوت رواد النيل: 33.5 جنيها  

كتكوت أبيض شركات    33 جنيها            

كتكوت أبيض قطعان      25.25 جنيها      

كتكوت ساسو     19 جنيها            

كتكوت ساسو بيور         20 جنيها            

كتكوت بلدي      9.50 جنيها        

كتكوت هجين    16 جنيها

أسعار البيض اليوم  

بيض أبيض       91 جنيها            

بيض أحمر        119 جنيها         

بيض بلدي       125 جنيها.

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