مع اقتراب دخول الشهر الكريم.. أسعار ياميش رمضان 2024 

أسعار ياميش رمضان 2024 من المواضيع التي يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل فى الساعات الماضية.

“الدستور” يستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر.

أسعار ياميش رمضان 2024؟

سعر البلح

- يتراوح سعر البلح بين 18- 60 جنيها.

الزبيب

- سجل الزبيب البلدي 180 جنيها.

قمر الدين

- تراوح سعر قمر الدين 85-100 جنيه وفقا للنوع.

عرقسوس

- عرقسوس 250 جرام بسعر 50 جنيها.

سوداني

- سوداني مقشر بسعر 100 جنيه للكيلو.

جوز هند

- سجل سعر جوز الهند 160 جنيها.

- سعر كيلو المشمشية السوري والتركي يتراوح من 460 جنيها.

- سعر تمر هندي 300 جرام: 30 جنيها.

- سعر بندق محمص 400 جرام: 80 جنيها.

- سعر بندق مقشر 280 جنيها.

- سعر كيلو القراصيا من 360 جنيها.

- الكركديه سعره 90 جنيها.

- سعر البندق من 650 جنيها.

- سعر كيلو اللوز سعر 520 جنيها.

- سعر عين الجمل 360 جنيها.

- سعر الفستق 750 جنيها للكيلو.

أسعار السلع التموينية اليوم 7 مارس 2024

سجل الأرز المعبأ اليوم بسعر يصل قيمته الي 35.46 جنيه مصري للكيلو الواحد.

سجل الزيت نوعه عباد الشمس اليوم بسعر يصل قيمته إلى 99.95 جنيه مصري للتر الواحد.

سجل الزيت الذرة بسعر يصل قيمته الي 127.51 جنيه مصري للتر الواحد.

سجل افول البلدي المعبأ يصل وزنه الي 500 جرام بسعر يصل قيمته إلى 25 جنيها مصري للكيلو الواحد.

زيت خليط 800 مللي بسعر 30 جنيها.

3 علبة مرقة دجاج بسعر 6 جنيهات.

مكرونة 800 جم بسعر 14 جنيها بدلا من 13 جنيها.

مكرونة 400 جم بسعر 7 جنيهات بدلا من 6.5 جنيه.

عدس مجروش 500 جم بسعر 21 جنيها.

7 فول معبأ 500 جم بسعر 9 جنيهات.

دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 18 جنيها.

مسلى صناعي 800 جم بسعر 36 جنيها.

شاي ناعم 40 جم بسعر 5 جنيهات.

صلصة 300 جم بسعر 8 جنيهات.

تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 18 جنيها.

مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 16 جنيها.

جبنة تتراباك 250 جم بسعر 7.50 جنيهات.

جبن أبيض زنة 125 جرام بسعر 4.5 جنيهات.

مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 25 جنيها.

مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 16 جنيها.

صابون غسيل 125 جم بسعر 3 جنيهات.

صابون تواليت 125جم بسعر 7.50 جنيهات.

لبن جاف 125 جم بسعر 25.5 جنيه.

خل 5% 900 ملي بسعر 6 جنيهات.

کیس ملح طعام 300 جم بسعر 1.25 جنيه.

بار حلاوة طحينية سادة 40 جم بسعر 3 جنيهات.

کیس سائل غسيل أواني 80 جم بسعر 3 جنيهات.