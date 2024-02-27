أسعار ياميش رمضان 2024 في الأسواق.. وموعد أول أيام الشهر الكريم

زاد البحث عن أسعار ياميش رمضان 2024 في الأسواق مع اقتراب الشهر الكريم ورغبة الملايين من ربات البيوت في شراء مستلزمات رمضان من سلع غذائية ورمضانية تكفي أفراد الأسرة طوال أيام الشهر في ظل ارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية.

أسعار ياميش رمضان 2024 في الأسواق

عادة ما تستعد الأسر المصرية لاستقبال شهر رمضان بتخزين السلع الغذائية والمأكولات الشهية لتسهيل إعداد السفرة خلال الشهر الكريم للتفرغ للعبادة والطاعة وقراءة القرآن والذكر والتسبيح. لذلك يعرض الدستور للقراء أسعار ياميش رمضان 2024 في الأسواق وهى كما يلي:-

يتراوح سعر كيلو البلح ما بين 40 جنيها العادي و150 جنيها للفاخر.

يتراوح سعر كيلو التين المجفف من 50 إلى 150 جنيها.

يتراوح سعر كيلو الخوخ المجفف من 50 إلى 120 جنيها.

يتراوح سعر كيلو الزبيب السوري من 80 إلى 200 جنيه.

يتراوح سعر كيلو الزبيب الإيراني من 50 إلى 250 جنيها.

يتراوح سعر كيلو القراصيا من 40 إلى 120 جنيها.

يتراوح سعر لفة قمر الدين من 25 إلى 30 جنيها.

يتراوح سعر كيلو المشمشية من 140 إلى 250 جنيها.





أسعار المكسرات في الأسواق المصرية للمستهلكين

ويفضل الكثير من الشعب المصري شراء مكسرات للتزيين الحلويات الشرقية التي ارتبطت بشهر رمضان المبارك ويرغب الكثيرين في شراء المكسرات الرمضانية حيث جاءت أسعارها كما يلي:-

سجل سعر كيلو الفستق الحلبي من 350 إلى 600 جنيه.

سجل سعر كيلو البندق من 200 إلى 450 جنيها.

سجل سعر كيلو الكاجو من 300 إلى 650 جنيها.

سجل سعر كيلو اللوز من 250 إلى 550 جنيها.

سجل سعر كيلو العين الجمل من 220 إلى 400 جنيه.

أول أيام شهر رمضان المبارك

وفقا للحسابات الفلكية التي أجرها علماء معامل أبحاث الشمس في المعهد القومي للبحوث الفلكية بمدينة حلوان فإن أول أيام شهر رمضان المبارك هذا العام 2024/1445 سيكون يوم الاثنين الموافق 11 مارس 2024 حيث يتم استطلاع هلال الشهر الكريم يوم الأحد 10 مارس المقبل من قبل دار الإفتاء المصرية.

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