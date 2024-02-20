الثلاثاء 20 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

أسعار الفراخ اليوم
أسعار الفراخ اليوم

يبحث الكثير من المواطنون على مدار اليوم عن أسعار الدواجن، خاصة مع الارتفاع الذي تشهدته الأسعار خلال الفترة الماضية.

ونستعرض في التقرير التالي أسعار الدواجن في مستهل التعاملات الصباحية في الشركات وفي بورصة الدواجن والتي جاءت كالتالي:

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 20-2-2024

سجلت أسعار لحم الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 20 فبراير في بورصة الدواجن 94 جنيه  للكيلو، بينما سجلت الأسعار خارج البورصة للمستهلك 104 جنيها للمستهلك، كما سجلت أسعار الفراخ  الساسوسعر تراوح مابين  109 جنيه إلى 110 جنيهات، وتباع في المحلات الشعبية بسعر 120 جنيهًا للكيلو.

أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 20-2-2024 في بورصة الدواجن

ننشر أسعار الفراخ والبانيه اليوم الثلاثاء 20-2-2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

أسعار الفراخ البلدي اليوم الثلاثاء 20-2-2024

وقد سجلت أسعار لحم الفراخ البلدي سجل سعراليوم  الثلاثاء 20 فبراير في بورصة الدواجن 80 جنيه لليكلو، وقد تصل إلي المستهلك بسعر 90 جنيها للكيلو، كما سجلت أسعار لحم أمهات أبيض  اليوم الثلاثاء 20 فبراير في بورصة الدواجن 80 جنيه.

أسعار السمان اليوم الثلاثاء 20-2-2024

سجلت أسعار لحم السمان اليوم الثلاثاء في مستهل التعاملات الصباحية في بورصة الدواجن سعر 130 جنيهًا للكيلو، بينما سجلت أسعارلحم نعام القائم 140 جنيهًا للكيلو.

أسعار البط اليوم الثلاثاء 20-2-2024

سجلت أسعار لحم بط (بلدي) اليوم الثلاثاء 20 نوفمبر في بورصة الدواجن 90 جنيهًا للكيلو، وتصل إلي المستهلك بسعر 100 جنيه للكيلو، كما سجلت أسعار لحم بط (مولار)65 جنيه، بينما سجلت أسعار لحم بط(فرنساوي) 55 جنيه للكيلو، ولحم بط (مسكوفي) يسجل سعر 110 جنيه.

أسعار الحمام اليوم الثلاثاء 20-2-2024

سجلت أسعار الحمام زغاليل الحمام (الجوز) 120 للجوز،  كما سجلت أسعار لحم نعام (مشفي) 370 جنيهًا للكيلو، بينما سجلت أسعار لحم فخد نعام 300 جنيه للكيلو،و رومى أبيض لحم بداره ( 14ك: 22ك )95 جنيهًا للكيلو، ورومى برونزى لحم بداره (4ك: 6ك) 85 جنيهًا للكيلو.

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