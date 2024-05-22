أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 22 مايو 2024 فى بورصة الدواجن

استقرار في أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 22 مايو 2024 في بورصة الدواجن عقب انتهاء عيد القيامة المجيد للأقباط والإقبال على الشراء.

ننشر في التقرير التالي أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 22 مايو 2024 في بورصة الدواجن مع العلم أن السعر الذي يصل للمستهلك يزداد عدة جنيهات نتيجة التوصيل والتوثيق.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

بلغ سعر الفراخ البيضاء 85 جنيه

بلغ سعر الفراخ الساسو 97 جنيه

بلغ سعر أمهات بيضاء 78 جنيه

سعر الكتاكيت اليوم

بلغ سعر كتكوت أبيض شركات 31 جنيه

بلغ سعر كتكوت أبيض قطعان 20.25 جنيه

بلغ سعر كتكوت ساسو 19 جنيه

بلغ سعر كتكوت ساسو بيور 20 جنيه

بلغ سعر كتكوت بلدي 9.50 جنيه

بلغ سعر كتكوت هجين 16 جنيه

سعر كرتونة البيض اليوم

بلغ سعر كرتونة بيض أبيض 118 جنيه

بلغ سعر كرتونة بيض أحمر 125 جنيه

بلغ سعر كرتونة بيض بلدي 125 جنيه

سعر الأعلاف اليوم

سعر علف بادي 23% 22،500 جنيه

سعر علف نامي 21% 22،400 جنيه

سعر علف ناهي 19% 22،200 جنيه

سعر علف بادي نامي 21،5% 20،950 جنيه

سعر علف بيض انتاجي 16% 17،500 جنيه

سعر علف بيض انتاجي 18% 17،800 جنيه

سعر البط اليوم

سعر بط بلدى 110.00 جنيه

سعر بط مسكوفى 100.00 جنيه

سعر بط مولار 70.00 جنيه

سعر بط فرنساوى 61.00 جنيه

سعر بط البغال 75.00 جنيه

سعر كتكوت بط مسكوفى يوم واحد 46.00 جنيه

سعر كتكوت بط مولار يوم واحد 38.00 جنيه

سعر كتكوت بط تسمين فرنساوي يوم واحد 25.00 جنيه

سعر كتكوت بط بكينى فرنساوى يوم واحد 17.50 جنيه

سعر بط بكينى فرنساوى سترو يوم واحد 18.50 جنيه

سعر بط سترو تسمين بيور يوم واحد 28.00 جنيه

سعر بط مسكوفى سترو يوم واحد 46.50 جنيه

سعر بط مولار سترو يوم واحد 42.50 جنيه

سعر كتكوت رومى سترو يوم واحد 42.00 جنيه.

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