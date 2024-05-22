الأربعاء 22 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 22 مايو 2024 فى بورصة الدواجن

سعر الفراخ البيضاء
سعر الفراخ البيضاء

استقرار في أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 22 مايو 2024 في بورصة الدواجن عقب انتهاء عيد القيامة المجيد للأقباط والإقبال على الشراء.

 

ننشر في التقرير التالي أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 22 مايو 2024 في بورصة الدواجن مع العلم أن السعر الذي يصل للمستهلك يزداد عدة جنيهات نتيجة التوصيل والتوثيق. 

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الفراخ بـ 100جنيه للمستهلك.. اسعار الدواجن والبيض في الأسواق اليوم

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أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 21 مايو 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

أسعار الفراخ البيضاء اليوم 

بلغ سعر الفراخ البيضاء 85 جنيه   

بلغ سعر الفراخ الساسو  97 جنيه   

بلغ سعر أمهات بيضاء  78 جنيه

 

سعر الكتاكيت اليوم

بلغ سعر كتكوت أبيض شركات   31 جنيه   

بلغ سعر كتكوت أبيض قطعان   20.25 جنيه 

بلغ سعر كتكوت ساسو  19 جنيه   

بلغ سعر كتكوت ساسو بيور 20 جنيه   

بلغ سعر كتكوت بلدي 9.50 جنيه 

بلغ سعر كتكوت هجين 16 جنيه

 

سعر كرتونة البيض اليوم 

بلغ سعر كرتونة  بيض أبيض   118 جنيه

بلغ سعر كرتونة  بيض أحمر   125 جنيه

بلغ سعر كرتونة بيض بلدي 125 جنيه

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 21 مايو 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

سعر أوقية الذهب بالدولار عالميًا.. قائمة أسعار سوق الصاغة في مصر

سعر الأعلاف اليوم 

سعر علف بادي 23% 22،500 جنيه   

سعر علف نامي 21% 22،400 جنيه   

سعر علف ناهي 19% 22،200 جنيه   

سعر علف بادي نامي 21،5% 20،950 جنيه   

سعر علف بيض انتاجي 16%  17،500  جنيه

سعر علف بيض انتاجي 18%  17،800 جنيه

 

سعر البط اليوم 

سعر بط بلدى   110.00 جنيه 

سعر بط مسكوفى 100.00 جنيه

سعر بط مولار   70.00  جنيه

سعر بط فرنساوى   61.00  جنيه

سعر بط البغال 75.00 جنيه

سعر  كتكوت بط مسكوفى يوم واحد  46.00 جنيه

سعر كتكوت بط مولار يوم واحد  38.00 جنيه 

سعر كتكوت بط تسمين فرنساوي يوم واحد  25.00 جنيه

 سعر كتكوت بط بكينى فرنساوى يوم واحد  17.50  جنيه

سعر بط بكينى فرنساوى سترو  يوم واحد      18.50   جنيه

سعر بط سترو تسمين بيور  يوم واحد  28.00  جنيه 

سعر بط مسكوفى سترو   يوم واحد      46.50  جنيه

سعر بط مولار سترو يوم واحد      42.50  جنيه

سعر كتكوت رومى سترو  يوم واحد      42.00 جنيه.

 

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