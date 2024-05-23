الخميس 23 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أسعار السلع على بطاقات التموين بعد تطبيق المنظومة الجديدة

السلع
السلع

تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية لتطبيق المنظومة الجديدة لصرف سلع المقررات التموينية إلكترونيا إلى المنافذ على مستوى محافظات الجمهورية، حيث من المقرر أن تبدأ مرحلة جديدة  لتطبيق المنظومة فى محافظات الإسكندرية والقليوبية ودمياط والمنوفية وقنا والبحر الأحمر والمنيا والوادي الجديد اعتبارا من 1 يونيو 2024، وذلك بعد نجاحها في محافظات الأقصر وبورسعيد، ومطروح وبنى سويف، كما تم بدء تطبيق المنظومة   أيضا فى محافظات "القاهرة والغربية وبورسعيد والشرقية وسوهاج والأقصر وأسوان والفيوم  اعتبارا من مايو الجاري.

أسعار السلع على بطاقات التموين بعد تطبيق المنظومة الجديدة 

يأتي ذلك مع استمرار طرح السلع المدعمة  لأصحاب البطاقات التموينية بنفس الأسعار  المخفضة دون اى زيادة حيث يتم طرح السكر المدعم  بـ12.6 جنيه للكيلو وزيت الطعام عبوة 800 جرام بسعر 30 جنيها والأرز بـ 12.6 جنيه، إلى جانب طرح العديد من السلع الأخرى بأسعار مدعمة.

أسعار السلع التمونيية لشهر مايو 2024

وتعتمد المنظومة الجديدة لصرف سلع المقررات التموينية إلكترونيا إلى المنافذ على نظام "سيستم" إلكترونى محكم يراقب خط سير السلعة، ويربط بين نظام صرف المقررات ونظام مراقبة المخازن، لإحكام السيطرة على السلع المدعمة، ومنع تهريبها إلى السوق السوداء، كما تعتمد على تطبيق منظومة الاستعاضة السلعية الخاصة بالربط بين منظومة صرف السلع التموينية ومنظومة مراقبة المخزون، على مستوى باقي الجمهورية، بعد نجاحها في أربع محافظات وحيث يتم تحديد قيمة الحد الأقصى لكل بدال لسلع "السكر والزيت والمكرونة" بناء على قيمة التأمين، بناء على ما جاء البند السابع من الدراسة على أساس "55% زيت و25% سكر و15% مكرونة و5% سلع أخرى.

txt

أسعار السلع الرئيسية والمعادن تتراجع في البورصات العالمية

أسعار سلع المقررات التموينية

1- سكر معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيه.

2 - زيت خليط 800 مللي بسعر 30 جنيهًا.

3- علبة مرقة دجاج بسعر 6 جنيهات.

4- مكرونة 800 جم بسعر 15.5 جنيه.

5- مكرونة 400 جم بسعر 7.75 جنيه.

6- عدس مجروش 500 جم بسعر 21 جنيهًا.

7- فول معبأ 500 جم بسعر 9 جنيهات.

8- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 18 جنيهًا.

9- مسلى صناعي 800 جم بسعر 36 جنيهًا.

10- شاي ناعم 40 جم بسعر 5 جنيهات.

11- صلصة 300 جم بسعر 8 جنيهات.

12- تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 18 جنيهًا.

13- مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 16 جنيهًا.

14- جبنة تتراباك 250 جم بسعر 7.50 جنيه.

15- جبن أبيض زنة 125 جرامًا بسعر 4.5 جنيه.

16- مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 25 جنيهًا.

17- مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 16 جنيهًا.

18- صابون غسيل 125 جم بسعر 3 جنيهات.

19- صابون تواليت 125 جم بسعر 7.50 جنيه.

20- لبن جاف 125 جم بسعر 25.5 جنيه.

21- خل 5% 900 ملي بسعر 6 جنيهات.

22- کیس ملح طعام 300 جم بسعر 1.25 جنيه.

23- بار حلاوة طحينية سادة 40 جم بسعر 3 جنيهات.

24- کیس سائل غسيل أواني 80 جم بسعر 3 جنيهات.

26- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر 2.75 جنيه.

27- بسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.

28- بسكويت بوو أنواع 3.75 جنيه.

29- طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر 3.75 جنيه.

30- قهوة سريعة الذوبان 18 جم بسعر 4 جنيهات.

31- مسحوق غسيل 60 جرامًا بسعر 4.50 جنيه.

وزارة التموين والتجارة الداخلية طبيق المنظومة الجديدة صرف سلع المقررات التموينية محافظات الجمهورية أسعار سلع المقررات التموينية مراقبة المخزون صرف السلع التموينية السكر

مواد متعلقة

امتحانات الثانوية ومشروع رأس المال الدائم أبرز أنشطة وزارة التعليم فى إسبوع.. إنفوجراف

خطبة الجمعة اليوم 14 أبريل 2024

إجازة عيد الفطر ومشروع "مهني 2030".. أبرزأنشطة وزارة العمل فى إسبوع

مدبولى يستعرض تقرير المتابعة الثانى لتنفيذ مقترحات المحور الاقتصادى للحوار الوطنى

حصاد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فى أسبوع.. أبرزها اعتماد جدول الثانوية العامة

أسيرات الطفولة.. 9 كاتبات عربيات يرسمن صور أبطالهن

محمد الباز يكتب: تحقيق بالوثائق الصحفية.. جريمة هيكل فى حق الإمبراطورة فوزية

السندريلا والقديس.. مذكرات مكتشف سعاد حسني

الأكثر قراءة

مصر تجبر إسرائيل على العودة للمفاوضات.. وانصياع نتنياهو لـ"مقترح القاهرة"

عاجل| "العدل الدولية" تحضر القرار.. الاحتلال الإسرائيلى ينتظر "صدمة" جديدة غدًا

استخرج نتيجتك.. رابط نتيجة الصف الأول الإعدادى 2024 الترم الثانى بالرقم القومى

استعلم الآن.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 برقم الجلوس والاسم

الترم الثاني.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بورسعيد برقم الجلوس فقط

توقيع ديانج للزمالك وتعاقد الأهلي مع ظهير إنبي.. "الليثي" يكشف الحقيقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

مصر تواصل دورها المحورى لإنقاذ الفلسطينيين ووقف الحرب

لواء.حمدى البطران

" غزة " التزام مصرى أصيل

لواء. محسن الفحام

.. ويستمر مسلسل الأكاذيب

محمد العسيري

سوهاج بتبتدى من جديد

ماجد حبته

أوكرانيا بلا رئيس!

سارة الشلقاني

"قوة المفاوض المصرى" تزعج إسرائيل

محمد رفعت

مصر.. الدور النزيه المسئول!

جلال حمام

إسرائيل تكذب.. ونتنياهو يتعلل

صور

توقيع عقود استضافة مصر لبطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد 3 نسخ متتالية

خطوة نحو آفاق جديدة.. توقيع شراكة استراتيجية بين الشركة المتحدة وشركة تريد فيرز انترناشيونال

الفيشاوي ومي سليم يتألقان في العرض الخاص لـ "بنقدر ظروفك"

محطة تل أبيب

المزيد

مُسيّرة تابعة للاحتلال تستهدف سيارة على طريق عام كفردجال النبطية جنوبى لبنان (صور وفيديو)

اليوم 230 للعدوان.. عشرات الشهداء فى رفح والنصيرات وغزة

توغل أعمق.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتخذ مواقع جديدة داخل رفح