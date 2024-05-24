الجمعة 24 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 24- 5-2024 مقابل الجنيه المصرى

الريال السعودي
الريال السعودي

تراجع طفيف سجله سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في كافة البنوك مع توقف العمل في البنوك لراحتها الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، كما سجل سعر الريال السعودي مقابل كافة العملات الأجنبية تراجعًا طفيفًا، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الريال السعودي اليوم الجمعة. 

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

الدولار الأمريكي مقابل الريال السعودي

3.7505      ريال سعودي. 

اليورو مقابل الريال السعودي

4.0545      ريال سعودي. 

الجنيه الإسترليني مقابل الريال السعودي

4.7627 ريال سعودي. 

الين الياباني مقابل الريال السعودي

0.0239 ريال سعودي. 

الفرنك السويسري مقابل الريال السعودي

4.0992 ريال سعودي.

اليوان الصيني مقابل الريال السعودي

0.5179 ريال سعودي. 

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 23 مقابل الجنيه المصري والليرة والدولار

البنك المركزى يبقى على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

البنكالشراءالبيع
سعر الريال السعودي بنك مصر12.44 جنيه12.47 جنيه
سعر الريال السعودي البنك العربي الأفريقي الدولي12.13 جنيه12.50 جنيه
سعر الريال السعودي بنك قطر الوطني الأهلي12.33 جنيه12.49 جنيه
سعر الريال السعودي مصرف أبوظبي الإسلامي12.48 جنيه12.51 جنيه

 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

البنكالشراءالبيع
سعر الريال السعودي البنك الأهلي المصري12.46 جنيه12.49 جنيه
سعر الريال السعودي بنك القاهرة12.44 جنيه12.47 جنيه
سعر الريال السعودي البنك التجاري الدولي12.40 جنيه12.49 جنيه
سعر الريال السعودي بنك فيصل الإسلامي12.41 جنيه12.49 جنيه
سعر الريال السعودي المصرف المتحد12.04 جنيه12.48 جنيه
سعر الريال السعودي بنك التعمير والإسكان12.42 جنيه12.47 جنيه

 

 

 

 

 

 

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