سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 24- 5-2024 مقابل الجنيه المصرى

تراجع طفيف سجله سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في كافة البنوك مع توقف العمل في البنوك لراحتها الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، كما سجل سعر الريال السعودي مقابل كافة العملات الأجنبية تراجعًا طفيفًا، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الريال السعودي اليوم الجمعة.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

الدولار الأمريكي مقابل الريال السعودي

3.7505 ريال سعودي.

اليورو مقابل الريال السعودي

4.0545 ريال سعودي.

الجنيه الإسترليني مقابل الريال السعودي

4.7627 ريال سعودي.

الين الياباني مقابل الريال السعودي

0.0239 ريال سعودي.

الفرنك السويسري مقابل الريال السعودي

4.0992 ريال سعودي.

اليوان الصيني مقابل الريال السعودي

0.5179 ريال سعودي.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

البنك الشراء البيع سعر الريال السعودي بنك مصر 12.44 جنيه 12.47 جنيه سعر الريال السعودي البنك العربي الأفريقي الدولي 12.13 جنيه 12.50 جنيه سعر الريال السعودي بنك قطر الوطني الأهلي 12.33 جنيه 12.49 جنيه سعر الريال السعودي مصرف أبوظبي الإسلامي 12.48 جنيه 12.51 جنيه

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

البنك الشراء البيع سعر الريال السعودي البنك الأهلي المصري 12.46 جنيه 12.49 جنيه سعر الريال السعودي بنك القاهرة 12.44 جنيه 12.47 جنيه سعر الريال السعودي البنك التجاري الدولي 12.40 جنيه 12.49 جنيه سعر الريال السعودي بنك فيصل الإسلامي 12.41 جنيه 12.49 جنيه سعر الريال السعودي المصرف المتحد 12.04 جنيه 12.48 جنيه سعر الريال السعودي بنك التعمير والإسكان 12.42 جنيه 12.47 جنيه