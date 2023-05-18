الخميس 18 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الدقهلية: إصدار 14498 كارت ميزة لعملاء تكافل وكرامة

ايمن مختار
ايمن مختار

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه تم إصدار 14498 كارت ميزة لعملاء تكافل وكرامة، وستتسلمها مديرية التضامن الاجتماعي للشروع في إجراءات توزيعها على العملاء المستفيدين على مستوى المحافظة، بالتعاون والتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي.

وقال "مختار" إن إجمالي عدد المستفيدين من مساعدات تكافل وكرامة 233498 أسرة بمراكز ومدن وأحياء وقرى المحافظة.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على التقرير الذي عرضه الدكتور وائل عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية، حيث أوضح وكيل الوزارة أنه تنفيذًا لتكليفات محافظ الدقهلية سيتم إنهاء إجراءات توزيعها على العملاء المستفيدين من خلال الإدارات الاجتماعية التابعة للمديرية بمراكز ومدن المحافظة.

أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية تكافل وكرامة مديريه التضامن

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