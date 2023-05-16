الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

تتيح وزارة التضامن الاجتماعي تسجيل شكاوى برنامج تكافل وكرامة عبر الموقع الرسمي للأشخاص الذين قاموا بـ تقديم معاش تكافل وكرامة وحصلوا على رفض في التقديم.

استعلام شكاوى تكافل وكرامة 2023 

أما بخصوص تسجيل شكاوى تكافل وكرامة عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة.

1. يتم الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي  https://tk.moss.gov.eg/

2. يقوم المواطن بكتابة الرقم القومى 

3. يقوم المواطن بالضغط على كلمة استعلام. 

4. ستظهر نتيجة الاستعلام للمواطن وسيتعرف منها على البيانات التالية:

 المحافظة، الادارة الاجتماعية والوحدة الاجتماعية المسجل بها .

الرقم القومى، اسم المواطن ورقم بطاقة تكافل أو كرامة للمواطن القائم بالاستعلام.

نوع البطاقة للمواطن.

حالة البطاقة.

فى حالة التجميد أو الإيقاف سيتم ذكر السبب.

فى حالة أن البطاقة سارية يتم توضيح المبلغ المستحق للمواطن.

استعلام عن فيزا تكافل وكرامة 2023 عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي

رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد فى "تكافل وكرامة" لشهر مايو 2023

تقديم شكاوى تكافل وكرامة 

 

فى حالة رغبة المواطن فى التقدم بشكوى:

 يقوم المواطن القائم بالشكوى بتسجيل الرقم القومى له.

 يتم الضغط على كلمة تسجيل شكوى

ستظهر للمتقدم بالشكوى صفحة البيانات الاستعلامية المطلوب استكمالها لمتابعة الشكوى وهى :

 اختيار المحافظة، الإدارة الاجتماعية والمركز/ قسم الشرطة التابع له ستظهر بشكل تلقائي فى حالة ان المتقدم بالشكوى من الأسر المستفيدة بالبرنامج .

 تحديد نوع الشكوى .

كتابة عنوان الإقامة بالوصف التفصيلى.

 رقم التليفون المحمول للمتقدم بالشكوى .

 كتابة تفاصيل الشكوى.

 الضغط على كلمة تسجيل

 ستظهر رسالة تم تسجيل الشكوى بنجاح وكذلك رقم الشكوى

 يقوم المواطن بطباعة الشكوى التى تم تسجيلها بالضغط على كلمة طباعة 

يظهر محتويات الشكوى وتشمل التاريخ ومحتوى الرد على الشكوى بالوثائق المطلوبة.

تسجيل شكاوى برنامج تكافل وكرامة استعلام شكاوى تكافل وكرامة موقع وزارة التضامن الاجتماعي بوابة الاستعلام والشكاوي لبرنامج تكافل وكرامة معاش تكافل وكرامة تسجيل شكوى

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