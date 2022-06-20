بدائل الثانوية العامة 2022.. قائمة أفضل مدارس بعد الإعدادية في مصر

مع اقتراب تقديم الطلاب الحاصلين على الإعدادية أوراق التقدم للمرحلة الثانوية، يبدأ البحث عن أفضل مدارس بعد الإعدادية بديلًا للثانوية العامة، وافتتحت الدولة مؤخرًا عدد كبير من مدارس بعد الإعدادية تابعة للتعليم الفني، في خطوة لتطوير التعليم الفني وربط الدراسة بسوق العمل.

مدارس بعد الإعدادية 2022

وتعرض الدستور في التقرير التالي قائمة افضل مدارس بعد الإعدادية، لمساعدة الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية في البحث بين الفر ص المتعددة التي وفرتها الدولة.

افتتحت وزارة التربية والتعليم خلال الأعوام القليلة الماضية افضل مدارس بعد الإعدادية للتعليم الفني وراعت خلال افتتاح هذه المدارس أن تتخصص في المهن التي يحتاجها سوق العمل، حتى يستطيع الطلاب إيجاد فرص عمل عقب التخرج مباشرة.

وتوفر هذه المدارس عدة مميزات للطلاب الحصالين على الشهادة الإعدادية منها التدريب العملي في التخصص الذي يدرسه الطلاب داخل هذه المدارس بجانب الدراسة النظرية، وتوفير حافز مادي شهري لهم.

قائمة افضل مدارس بعد الإعدادية 2022