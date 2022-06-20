الإثنين 20 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بدائل الثانوية العامة 2022.. قائمة أفضل مدارس بعد الإعدادية في مصر

الثانوية العامة
الثانوية العامة
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مع اقتراب تقديم الطلاب الحاصلين على الإعدادية أوراق التقدم للمرحلة الثانوية، يبدأ البحث عن أفضل مدارس بعد الإعدادية بديلًا للثانوية العامة، وافتتحت الدولة مؤخرًا عدد كبير من مدارس بعد الإعدادية تابعة للتعليم الفني، في خطوة لتطوير التعليم الفني وربط الدراسة بسوق العمل.

مدارس بعد الإعدادية 2022

وتعرض الدستور  في التقرير التالي قائمة افضل مدارس بعد الإعدادية، لمساعدة الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية في البحث بين الفر ص المتعددة التي وفرتها الدولة.

افتتحت وزارة التربية والتعليم خلال الأعوام القليلة الماضية افضل مدارس بعد الإعدادية للتعليم الفني وراعت خلال افتتاح هذه المدارس أن تتخصص في المهن التي يحتاجها سوق العمل، حتى يستطيع الطلاب إيجاد فرص عمل عقب التخرج مباشرة.

وتوفر هذه المدارس عدة مميزات للطلاب الحصالين على الشهادة الإعدادية منها التدريب العملي في التخصص الذي يدرسه الطلاب داخل هذه المدارس بجانب الدراسة النظرية، وتوفير حافز مادي شهري لهم.

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قائمة افضل مدارس بعد الإعدادية 2022

  • مدرسة الضبعة النووية: تعد من أهم المدارس الفنية و لاتقل مجموع أقل من 265، مدة الدراسة بها 5 سنوات، وبها ثلاث أقسام كهرباء وإلكترونيات وميكانيكا.
  • مدرسة التكنولوجيا التطبيقية: للمدرسة فروع ب 7 محافظات وتصل إلى 21 مدرسة، وتدرس مناهج خاصة بمجالات المدرسة ومتعمقة بها، ويتم خلال الدراسة تدريب الطلاب في المصانع والشركات التابعة للشريك الصناعي.
  • مدرسة الصالحية تقع في محافظة الشرقية ومتخصصة في مجال الزراعة والري والإنتاج الحيواني، ومدة الدراسة فيها ثلاث سنوات فقط، وتقبل البنين فقط.
  • مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية تقع في محافظة القليوبية مدينة بنها، وتتخصص في مجالات التركيبات الكهربائية، والتبريد والتكييف والتصنيع الميكانيكي ويحصل الطلاب على تدريبهم في مصانع العربي.
  • مدرسة we للاتصالات تنتشر في عدة محافظات ومدة الدراسة بها 3 سنوات، وتشترط اجتياز الطالب لاختبارات القبول والمقابلة الشخصية للالتحاق بها
  • مدرسة غبور أو مدارس السيارات يتخصص فيها لطلاب في صناعة وصيانة السيارات بكل أنواعها، وتمنح الطالب3 شهادات علمية، منها شهادة مقدمة من الغرف الألمانية العربية للصناعة والتجارة، ويوجد في المدرسة مجالات مختلفة منها إصلاح السيارات، ودهان السيارات، وصيانة سيارات النقل الثقيل.
  • مدرسة السويدي الثانوي: يتم تدري بالطلاب الملتحقين بها عمليًا في مصانع السويدي، وتمنح وظائف في مجموعة السويدي إلكتريك بأقسام صناعة الحديد والصلب والخدمات اللوجستية وأيضا صناعة البلاستيك ومكونات الطاقة الكابلات وميكانيكا وصيانة المحولات والإلكترونيات الصناعية، بالإضافة إلى صيانة وإصلاح المعدات الثقيلة.

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