الجمعة 08 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الكشف الطبى والعلاجى على 900 رأس ماشية فى قافلة بيطرية بمطروح

قافلة بيطرية
قافلة بيطرية

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، على استمرار جهود المحافظة في تنمية الثروة الحيوانية والحفاظ عليها مع الدفع بمزيد من القوافل البيطرية بالتنسيق مع ووزارة الزراعة وهيئة الخدمات البيطرية والمجتمع المدنى والوصول إلى جميع المناطق، مشيرا إلى أنه تم إطلاق قافلة، الخميس، لقرية جلالة وقعت الكشف الطبي والعلاجي على ٩٠٠ رأس مع الدفع بقافلة أخرى يوم الأحد لمنطقة سوانى سمالوس بالضبعة. 

_ الكشف على ٩٠٠ رأس ماشية


وأوضح الدكتور سعد فاروق جويلي مدير عام الطب البيطري ، أنه في إطار مبادرة حياة كريمة لخدمة المجتمع وبالتنسيق مع إحدى شركات قطاع البترول وجمعية الأورمان، تم تنظيم قافلة بيطرية بقرية الجلالة التابعة لإدارة الضبعة البيطرية، حيث قامت القافلة بتوقيع الكشف الطبي على عدد من الحيوانات بإجمالي ٩٠٠ حالة. 

وأكد مدير عام الطب البيطرى في مطروح، على أن شمل الكشف ٥٠٠ رأس تجريع و مكافحة طفيليات داخلية وخارجية في الأغنام، عدد ١٥٠ رأس تحصينات، و١٥٠ رأس ترقيم وتسجيل  عدد ١٠٠ رأس علاجات لأمراض باطنة وجلدية وجراحية.

مطروح الضبعة تنظيم قافلة بيطرية الكشف الطبى محافظ مطروح

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